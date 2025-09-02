Multitudinario primer día del congreso de biomedicina en Cáceres para homenajear a Mayor Zaragoza y Guinovart

El Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ha sido testigo esta tarde de la ceremonia inaugural del 47º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). La cita, que se prolongará hasta el 5 de septiembre, combina mesas redonda, ponencias, ciencia de vanguardia y numerosas actividades divulgativas.

Guadalupe Sabio

La presidenta del congreso, Guadalupe Sabio, abrió el acto agradeciendo el respaldo institucional y destacando la oportunidad de reunir en Cáceres a referentes internacionales en la materia: “Es un honor para mi estar en Cáceres, como extremeña me siento muy feliz de presidirlo y que se desarrolle el congreso en Cáceres, Extremadura se lo merecía, la ciencia tiene que llegar a todas las regiones de España, gracias a la SEBBM por haber confiado en nuestra región.”

Pedro Fernández

En representación de la Universidad de Extremadura, el rector Pedro M. Fernández Salguero destacaba que “esta sociedad y este congreso promueven de una manera definitiva la interacción y la capacidad de que tengáis la ocasión de discutir la investigación que estáis desarrollando y de motivaros para que se consolide vuestra carrera investigadora y que la investigación y la ciencia sean vuestra trayectoria profesional”.

Rafa Mateos

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos Pizarro, agradecía a Guadalupe Sabio por “hacer realidad este congreso y por tu trabajo en la prevención del cáncer, eres un referente para nuestros estudiantes y un ejemplo para los jóvenes que en un futuro se volcarán en la ciencia”. Además, Mateos invitaba a los asistentes a disfrutar de la riqueza patrimonial y gastronómica de la ciudad.

Jesús Vilés

Por su parte, Jesús Vilés Pires, director gerente del Servicio Extremeño de Salud, definió el encuentro como “una cita imprescindible en el calendario científico, que representa la dualidad entre historia y porvenir como espíritu de este congreso”. Añadió que “invertir en conocimiento es invertir en salud; el SES es la cara más humana de la ciencia. Os invito a fortalecer la colaboración y estoy seguro de que este congreso dejará una huella imborrable”.

Antonio Ferrer

El presidente de la SEBBM, Antonio Ferrer Montiel, reconoció el esfuerzo organizativo al afirmar: “Agradezco al comité que se atreviera a organizar el congreso en Cáceres; era todo un reto por las comunicaciones y los espacios, pero no dudamos en que debía celebrarse aquí. Estamos muy orgullosos. El programa científico es excelente, gracias a los organizadores, socios y participantes, y también a los patrocinadores por su apoyo”.

Eva Ortega-Paíno

Finalmente, la secretaria general de Investigación, Eva Ortega-Paíno, en representación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, señaló que “la bioquímica y la biología molecular son un pilar esencial para el desarrollo científico. Hablar de bioquímica es hablar de salud, es hablar de nuestro futuro”. Destacó que la celebración en Extremadura demuestra que “la ciencia no conoce fronteras” y definió el congreso como “un espacio para inspirarnos mutuamente, para dialogar con la sociedad y recordar que la ciencia es un acto de confianza colectiva”.

Homenaje

La ceremonia incluyó también un emotivo homenaje a dos figuras clave de la biomedicina: Federico Mayor Zaragoza y Joan Guinovart. Los panegíricos estuvieron a cargo de Federico Mayor Menéndez (IUBM-UAM, CBM, Madrid) y Francesc Posas (director del IRB Barcelona), quienes recordaron la trayectoria y aportaciones de ambos referentes internacionales.

El componente cultural volvió a estar presente con la doble actuación de la soprano Auxiliadora Toledano, acompañada al piano por Alberto Rea, que interpretaron “Adieu” (Poème d’un jour, G. Fauré) y “O mio babbino caro” (G. Puccini). El acto concluyó con la conferencia inaugural, presentada por el presidente de la SEBBM, Antonio Ferrer, que marcó el inicio oficial de las sesiones científicas del congreso.

Programa

El congreso presenta un programa amplio y diverso que incluye conferencias plenarias a cargo de figuras internacionales como Roger Davis, Ana María Cuervo, Alexandra Newton o Paola Pizzo, además de simposios especializados como el Simposio Científico Hispano-Luso sobre Cáncer. También se celebrarán reuniones de grupos científicos de la SEBBM, sesiones de pósteres y una exposición comercial con empresas colaboradoras.

Actividades satélite

Entre las actividades satélite destacan el Curso de Iniciación a la Investigación en Bioquímica y Biología Molecular, el Foro de Desarrollo Profesional para Jóvenes Investigadores y la iniciativa “Bioquímica en la ciudad”, con exposiciones, espectáculos científico-artísticos y talleres abiertos al público general. Asimismo, se entregarán los Premios SEBBM durante la clausura.

