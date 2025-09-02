El PSOE de Cáceres denuncia el retraso en la apertura al turismo de la Cueva del Conejar

El Grupo Municipal Socialista de Cáceres ha denunciado el retraso en la apertura al turismo de la Cueva del Conejar, de 17.000 años de antigüedad y que se sumará a la oferta turística que ofrece la ciudad, pero cuyas obras de accesibilidad deberían haber estado terminadas a finales del 2023.

Jorge Villar

Así lo ha manifestado el edil socialista Jorge Villar, después de que se haya hecho público que la empresa especializada en rehabilitaciones patrimoniales Abreu será la encargada de hacer visitable la cueva por un importe total de 88.995 euros (impuestos incluidos).

Experiencia espeleológica urbana

"Le pusimos el rimbombante nombre de Experiencia Espeleológica Urbana en el Conejar, porque para ganar, necesitábamos impactar, y era concurrencia competitiva con otras ciudades", explica el socialista sobre un proceso que se inició en la pasada legislatura.

"Sencillo y poco invasivo"

Según Villar, el proceso "es sencillo y poco invasivo", ya que permitirá acceder a casi todo el público porque "no fue posible la accesibilidad universal" y se diseñó un acceso automatizado con el modelo creado para la Torre del Horno, pero que la obra debería estar ya finalizada.

Gestión del alcalde

Por ello, denuncia que los retrasos de la gestión del alcalde, Rafael Mateos, "nos matarán de nuevo, desde el punto de vista turístico" y se preguntará que pasará con la Cueva de Maltravieso, en referencia a que la obra de construcción de la réplica de la cueva, tuvo volver a licitarse tras quedar el concurso desierto.

Más de dos millones de euros

El importe es de 2.031.498 euros ligados al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se financia con fondos europeos Next Generation a través del Gobierno de España. Las ofertas se cerraron el pasado 28 de agosto, pero aún se desconoce si hay empresas interesadas.

