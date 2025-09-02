Rincón de Ballesteros se va de verbena

Rincón de Ballesteros celebra este fin de semana las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe y el Ayuntamiento de Cáceres invita a todos a disfrutar de una programación repleta de actividades inclusivas.

Bomberos forestales

Como novedad, este año se realizará un homenaje a los bomberos forestales del Plan Infoex de la pedanía de Cáceres a los que el representante del alcalde en la pedanía, Francisco José Solís Pérez, les hará entrega de una placa en reconocimiento por su trabajo, compromiso y esfuerzo con los vecinos.

Fiesta inclusiva

Los festejos darán inicio el sábado 6 de septiembre a partir de las 19.00 horas con una gran fiesta inclusiva en la que se podrá disfrutar de la obra de teatro 'Soy persona' del grupo Las Amazonas, de un taller de sensibilización y de dos actuaciones, una musical de mano de la cantautora cacereña Laura Álvarez, y otra de baile flamenco interpretada por el grupo Con Mucha Garra.

Fiestas patronales de Rincón de Ballesteros. / E. P.

Música

Continuando con la agenda, el domingo 7 de septiembre, a partir de las 23.30 horas tendrá lugar un concierto de la banda Elepé Band, que animará con canciones de los años 80 y 90.

Misa

El último día será el 8 de septiembre, a partir de las ocho de la mañana se celebrará la tradicional procesión y eucaristía de la fiesta, y a las doce tendrá lugar el homenaje a los bomberos. Posteriormente, y para finalizar los festejos, a las 14.00 horas habrá caldereta y se pondrá el broche final con un toro mecánico y un deslizador acuático.