Tres meses con un socavón en un parque de Cáceres

El Parque de las Pérgolas de la barriada cacereña de Casa Plata supera ya los tres meses con un gran socavón en su pavimento. Los vecinos que habitúan a pasear por el recinto, ubicado entre la calle Cueva del Conejar y la avenida de los Millarios, no han parado de quejarse en las últimas semanas para intentar que el Ayuntamiento de Cáceres aporte una solución definitiva a este caso.

En mayo

La zanja se produjo en la última semana del pasado mes de mayo. Un coche de la Policía Nacional que se encontraba realizando una patrulla a última hora de la tarde del día 27 en la barriada protagonizó una aparatosa estampa que llamó la atención de los residentes. Al pasar sobre el pavimento, este cedió y el vehículo quedó encajado.

Sin daños

No hubo que lamentar daños personales y la patrulla tampoco sufrió daños considerables. Tras dar aviso del accidente, se acordonó la zona a la espera de que el vehículo fuera retirado. Cuando se lo llevaron de allí, el espacio quedó vallado a la espera de que se arreglase el pavimento. Sin embargo, el pasado 27 de agosto se cumplieron tres meses desde que se produjo el suceso y la vía está en el mismo estado.

Gran socavón en el parque de Casa Plata. / E. P.

Fuente de chorros

El espacio en el que se produjo el suceso es la "fuente de los chorritos", como es conocida entre los vecinos. Este recinto fue reparado por el Ejecutivo de Rafa Mateos nada más llegar al ayuntamiento, en julio de 2023. Llevaba varios meses sin reparar, desde que una furgoneta accedió a la zona y destrozó las baldosas, afectando también al mecanismo de circulación del agua.

Solución

Ahora, en una situación similar, los vecinos esperan que el ayuntamiento dé una solución a la mayor brevedad posible: "Lleva rota todo el verano. Muchos niños sin piscina no han podido salir a jugar y refrescarse estos meses", critican. La fuente suele ser utilizada como zona de juego por los más pequeños del barrio gracias a los chorros que salen a ras del suelo, pero durante la reciente etapa estival no se ha podido utilizar.

