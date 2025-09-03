El alcalde de Cáceres, tras las críticas de "despilfarro" en la avenida Virgen de la Montaña: "Otros destinaron dinero a viajar por ahí"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha lanzado un nuevo ataque a la oposición en la mañana de este miércoles después de que el Grupo Municipal de Unidas Podemos tildase el pasado lunes la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña como un "despilfarro económico".

Viajes al extranjero

"Ejecutar obras en una ciudad como la nuestra para que avance, se modernice y vaya a más no es un despilfarro económico. Otros se dedicaron a viajar al extranjero sin traer nada a nosotros. Eso sí que lo fue", ha señalado el alcalde, refiriéndose previsiblemente por los viajes a Nepal que se realizaron durante la anterior legislatura para afianzar lazos con la Fundación Lumbini y construir el Gran Buda, proyecto que finalmente se ha estancado.

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

Esfuerzos

"No voy a escatimar esfuerzos ni dinero en construir una ciudad que realmente sí se merecen los ciudadanos de Cáceres", ha señalado el regidor cacereño.

Podemos

Por contextualizar, Unidas Podemos salió el pasado lunes en defensa de la actual avenida Virgen de la Montaña y se opuso tajantemente a la remodelación planteada por el Ejecutivo Local. La formación tachó el proyecto de "despilfarro económico y contrario al urbanismo actual, que tiende a la renaturalización de las ciudades". También criticó los plazos del proceso de participación ciudadana, puesto que agosto "es el mejor mes para reducir las críticas al mínimo".

Suscríbete para seguir leyendo