Cáceres perfila una Noche del Patrimonio clave en la carrera por la capitalidad

Cáceres inicia este septiembre ya la cuenta atrás para dar forma una candidatura que entusiasme al tribunal de la capitalidad cultural europea en 2031. Con ese propósito, tiene por delante tres meses en los que programa una ajetreada agenda otoñal con festivales consolidados como Amex, Irish Fleadh, Blues, Extremúsika y Horteralia.

Otra de las citas que abren ese calendario y que ha logrado situarse entre las que mayor afluencia ciudadana registra en los últimos años es la iniciativa que partió de las ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que se celebra de forma simultánea en todas ellas. Este año, tendrá lugar el 13 de septiembre y las 15 ciudades integrantes ultiman su programación y desvelan los primeros nombres para la velada en la que palacios y monumentos abren sus puertas hasta la medianoche.

A falta de la presentación oficial por parte del ayuntamiento, el programa cacereño contará con un espectáculo de la coreógrafa Sol Picó en el Foro de los Balbos y la bailarina también impartirá una clase magistral de danza. El pasado año, se abrieron una treintena de espacios en el entorno monumental y museos como Helga de Alvear promovieron actividades -la semana siguiente, del 19 al 21, organiza un homenaje a la galerista recientemente fallecida-.

Una decena de candidatas a 2031

Será esta, sin duda, una noche clave para las aspiraciones de la ciudad en su gran reto europeo. Coincide, precisamente, que otra de las candidatas, Toledo (PP), también comparte título y conforma su propio calendario de actos. En cuanto al resto de aspirantes, se encuentran Granada y Burgos, ambas gobernadas por el PP al igual que Cáceres y con dos de los proyectos más avanzados de la lista.

Al contrario que la ciudad, que ha mostrado su especial compromiso en configurarse como una candidatura que integre a toda la región, contrasta que haya comunidades que presenten hasta dos candidatas como es el caso de Castilla y León, se presenta también León (PSOE), y Andalucía con Jerez de la Frontera (PP).

Las Palmas (PSOE), Gijón (Foro Asturias) -Oviedo se presentó pero retiró la candidatura-, Palma de Mallorca (PP), Pamplona (EH Bildu) y Vitoria (PSOE) completan la lista de aspirantes.

Todas las candidatas presentarán su proyecto en Madrid en una primera fase de selección que tendrá lugar a finales de diciembre, previsiblemente el 27 o 28, y será un tribunal especializado quien realizará una primera criba para determinar cuáles siguen adelante en la ambiciosa carrera en la que si ganan optarán a un premio de 1,5 millones de Europa.

