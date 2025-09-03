La Cámara de Cáceres y Cajalmendralejo impulsan el emprendimiento

La Cámara de Comercio de Cáceres y Cajalmendralejo han firmado este miércoles la renovación de su convenio de colaboración para seguir fomentando la actividad emprendedora en la provincia de Cáceres.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, y el director territorial de Cajalmendralejo, Fernando Palacios, han renovado este acuerdo en el vivero de empresas de Plasencia, con el que se afianza el patrocinio de la mencionada entidad para la consecución de proyectos de índole empresarial en Extremadura.

Este acuerdo, vigente desde hace dos años, ha permitido dar cobertura a cerca de un centenar de nuevos emprendedores en su camino hacia la puesta en marcha de sus negocios.

Apoyo integral al emprendimiento

De esta manera, el convenio consolida un modelo de apoyo integral al emprendimiento, en el que la Cámara de Comercio de Cáceres ayuda y acompaña a los emprendedores desde la fase inicial de su negocio hasta la propia consolidación del proyecto, a través de su Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores, C-LAB.

Durante el pasado ejercicio, C-LAB impulsó proyectos de cerca de 150 startups y emprendedores, confirmando así su compromiso con el desarrollo económico y social de la región.

En palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, "la Cámara de Comercio se ha convertido en enclave de referencia para que cualquier nuevo empresario o empresaria inicie su actividad con plenas garantías de éxito".

Por su parte, el director territorial de Cajalmendralejo, Fernando Palacios, se ha mostrado satisfecho con este convenio, "con el que la entidad mantiene su compromiso con la retención de talento, porque sabemos que el dinamismo emprendedor es fundamental para garantizar la prosperidad social y económica del territorio".