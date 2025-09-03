Carril bici a Las Capellanías: la atracción de Cáceres

El carril bici de Capellanías ya se pasea, lo patean los atletas y lo disfrutan los ciclistas. Y eso que no se ha inaugurado. Pero es la atracción de los amantes de la naturaleza y de muchos trabajadores del polígono, que ven con alegría la opción de este nuevo enlace peatonal. Fue en julio del año pasado cuando el Ayuntamiento de Cáceres adjudicó esta actuación a la empresa Asfaltados y Aglomerados Santano SA, por un importe de unos 925.000 euros.

Las obras conectan el casco urbano con Las Capellanías mediante un carril bici y un acceso peatonal, además de una red bidireccional de carriles bici que se unen al ya existente en la urbanización R-66 y Ronda Norte. El proyecto se denomina 'Reducción del tráfico en itinerarios de acceso al Polígono Industrial de Las Capellanías mediante la creación de carril segregado bici-peaton', financiado a través de los fondos europeos Next Generation.

Bancos, árboles y farolas

El carril tendrá un ancho de tres metros, y a lo largo de su recorrido se colocarán bancos, árboles y farolas, mejorando el entorno y la comodidad de los usuarios. El objetivo de esta iniciativa es conectar de manera segura el casco urbano de Cáceres con el Polígono Industrial de Capellanías mediante una red bidireccional de carriles bici y un acceso peatonal.

“El objetivo de esta iniciativa es conectar de manera segura el casco urbano de Cáceres con el Polígono Industrial de Capellanías mediante una red bidireccional de carriles bici y un acceso peatonal”, explicó el concejal de Obras, Víctor Bazo.