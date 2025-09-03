Casar de Cáceres: las Fiestas del Ramo despliega un intenso programa con tradición, deporte, cultura, música y gastronomía

Casar de Cáceres encara el grueso de su programa de actividades de las Fiestas del Ramo, con cerca de medio centenar de actos previstos. Desde el pasado 24 de agosto el municipio, que cada edición recibe 25.000 personas, se convierte en el epicentro de la diversión, el deporte y la tradición. Tras numerosas actividades de índole deportiva, como el Gran Premio El Ramo en memoria de Félix Mendo, la Carrera Popular Nocturna, la XXXII Marcha Ciclomontaña, el piragüismo y los juegos populares, el miércoles 3 de septiembre los amantes de la buena mesa podrán disfrutar de las excelencias culinarias de la zona en el Concurso Gastronómico del Ramo que comienza a las siete de la tarde. A esa misma hora, se empieza a disputarse en la piscina el Trofeo del Ramo de Natación. Máxima expectación en Casar de Cáceres ha despertado el VII Trofeo Fiestas del Ramo y quinto memorial ‘Miguel Ángel Villa’ que enfrentará a AD Casar con el Colegio San José en el pabellón municipal esta noche.

Cartel de las Fiestas del Ramo (adultos). / EL PERIÓDICO

Días intensos

El jueves 4 de septiembre se clausura el verano deportivo al mediodía y por la noche se disputará el Trofeo Ramo de Fútbol II. Sobre las ocho y media se entregarán en la calle Gemma Granados los premios homónimos de los diferentes concursos pictóricos, de carteles y fotográficos de las fiestas. Los niños disfrutarán de una piñata a las diez de la noche en la plaza de Sancho IV y para rematar la jornada hasta las seis y media de la mañana se desarrollará el Macroramo Fest 2025 que incluye un Tributo a Camela, terra Music Show y el DJ Vicente Rufián.

Cartel de las Fiestas del Ramo (infantil). / AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES

Desfile de peñas

El viernes 5 de septiembre es una de las jornadas más esperadas y no solo por el parque infantil y la fiesta de la espuma de la piscina municipal al mediodía, sino porque es el desfile de peñas y el concurso de camisetas, en el que la participación popular es desbordante. Las peñas se concentran sobre las diez de la noche y salen en un vistosísimo desfile hacia elAayuntamiento de Casar de Cáceres, donde son agasajadas con un jamón y un gran pan.

Mesa del Ramo de Casar de Cáceres / AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES

Julio Núñez Montaña es el encargado de dar el pregón, periodista casareño de El País, ganador del Premio Ortega y Gasset en 2022 por la mejor investigación periodística, que ensalzará desde el balcón del consistorio las excelencias casareñas. Las orquesta las Vegas pone el fin de fiesta en la plaza de España, mientras que los jóvenes disfrutarán en la ermita de Santiago en la discoteca móvil.

El sábado 6 de septiembre vuelve un año más la carroza animadora a partir de las siete de la mañana, con destino al centro de ocio y cultura, donde a las ocho de la mañana se sueltan dos vaquillas del aguardiente.

La pancetada popular, con un precio de 2 euros el plato, espera concitar el interés de los vecinos a partir de las dos y media de la tarde, tras lo cual comenzará una tarde festivalera con música de los años ochenta y noventa.

DJ en la explanada del centro de ocio y cultura. / AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES

Por la noche, la verbena popular de la plaza de Sancho IV está a cargo de la orquesta Tronos y los descansos estarán amenizados por Víctor Durán. Al mismo tiempo el centro de ocio y cultura acogerá una discomóvil con DJ team y Dani Montero.

Jorge Valiente

El eje central: Mesa del Ramo

El domingo 7 de septiembre se oficia la Misa de Ánimas al mediodía en la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción. A continuación tiene lugar la tradicional Mesa del Ramo que organiza la cofradía de Ánimas. Esta representa un legado cultural y religioso que fortalece la identidad de Casar de Cáceres, y que está muy arraigada en el municipio. La casa de los mayordomos está situada en la calle Nisa, 4, 2ºE.

Esta tradición se remonta al siglo XVI y en ella se recoge la Mesa del Ramo como eje central de las fiestas. Se trata de una mesa de ofrendas con productos de la tierra en agradecimiento por las cosechas y que se realiza siempre el primer fin de semana de septiembre.

Después se obsequia a los asistentes con una paella popular. A partir de las tres de la tarde habrá música con Josemary Cachaba. La carroza animadora saldrá a las seis de la tarde con destino al centro de ocio y cultura donde una hora después habrá un espectáculo taurino tradicional y de recortadores. La noche se cierra con la gran orquesta Versus y en los descansos intervendrá DJ Alex Tena.

Plaza de toros de Casar de Cáceres. / AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES

Día de Extremadura

El lunes 8 de septiembre es el Día de Extremadura y el agua será protagonista por la mañana con un gran parque acuático a partir del mediodía en la piscina y una discoagua Holy con Javi Flowers y DJ ZGK en la plaza de Sancho IV. Luego los casareños disfrutarán del festejo taurino tradicional y el Gran Prix

Por la noche, a partir de las diez, se desarrollará el acto institucional del Día de Extremadura con la actuación de los grupos de coros y danzas Escaramujo y La Jara. Habrá un reconocimiento a las entidades colaboradoras por su labor en el incendio ocurrido en la localidad del 15 al 17 de agosto.

Al día siguiente en la plaza de Sancho IV se desarrollará el espectáculo Flamencos de Extremadura con Carolina 'La Chispa' para finalizar las fiestas.