Guitarras extremeñas y moda sostenible este fin de semana en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres impulsa la XVII edición del Festival Escenario AMEx, que organiza la Asociación Musical de Extremadura (AMEx) y que se articula como “gran escaparate de la música extremeña”, con siete conciertos gratuitos los días 5, 6 y 7 de septiembre (en el Foro de los Balbos), según ha informado este martes la concejala de Festejos, Soledad Carrasco.

30.000 asistentes

La cita, dedicada íntegramente a la música extremeña, “se ha consolidado desde 2007 como un trampolín para los artistas de la región”, reuniendo a más de un centenar de grupos y alrededor de 30.000 asistentes en sus ediciones anteriores, ha especificado la edil en la presentación del festival.

El festival mantiene su filosofía de apostar por la diversidad de estilos y generaciones, incorporando en su programación: un concierto accesible para personas sordas, interpretado en lengua de signos durante la actuación de La Mendinga, que será el 5 de septiembre. Esa jornada también traerá las actuaciones de Mindtraveller y Whatever!

El día siguiente será el turno de: Prosav, Veora, The Black-Suited Ladies y el dj set de Manu Chao con Miguel Rumbao a los mandos. Los conciertos comenzarán a las 21:00 horas. El Escenario Lanzadera, espacio cedido a alumnos de las escuelas de música Enclave, FEMAE y Escuela de Combos Moi Martín, ofrecerá tres conciertos el domingo, 7 de septiembre, a partir de las 18:00 horas.

Talleres

El festival también incluye talleres didácticos para acercar la música a todos los públicos y mercadillo de artesanos extremeños. Escenario AMEx se define como “el trampolín de la música extremeña”. El festival mantiene su “compromiso de ofrecer las mejores herramientas de difusión a artistas extremeños”.

La edil ha destacado que “la programación de este año vuelve a apostar por la diversidad con conciertos accesibles, talleres didácticos y el Escenario Lanzadera, entre otras muchas actividades musicales”. Además, ha subrayado que desde el Ayuntamiento, con esta iniciativa, “apostamos por dar visibilidad a los artistas extremeños, en un fin de semana previo a la celebración del Día de Extremadura”.

Con ello, “fortalecemos la proyección cultural de la ciudad y abrimos un espacio de oportunidades para los más jóvenes”. Carrasco ha finalizado su intervención animando a la ciudadanía a sumarse a este evento intergeneracional, que “estoy segura de que será un éxito”.

Óscar Trigoso, responsable de la AMEx, ha sido el encargado de desgranar el cartel de artistas y grupos que participarán en esta edición. Además, ha anunciado una novedad, ya que este año “contaremos también con un pequeño espacio para adquirir ropa de segunda mano”, gracias a la colaboración de la empresa de economía social REMUDARTE de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres.