Un nuevo salón ampliará la churrería de Casar de Cáceres que apareció en la Guía Repsol

El día de Nochevieja del año 1993 abría sus puertas por primera vez la churrería Ronco Tovar. 32 temporadas después, han cambiado muchas cosas, pero no su intención de brindar al público el desayuno ideal en un ambiente acogedor. Es por ello que el espacio se va a ampliar con la transformación de un antiguo corral en un nuevo salón con 60 metros cuadrados, se va a climatizar por completo el establecimiento, embellecerán la fachada y harán aún más grande la cocina, que pasará de 40 a 60 metros cuadrados.

Reconocimeintos

Desde que el local apareciese en la Guía Repsol, no han parado de recibir clientes que vienen desde todos los puntos de la geografía nacional. "El que viene... volverá", reza su lema. Además de sus afamados churros, también ofrecen tostas creadas a partir de productos de la tierra, como el jamón ibérico o la torta del Casar. Otro de los galardones que les han impulsado en los últimos meses es el Extra Gastro entregado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2025.

Zona que será objeto de ampliación. / CEDIDA

Gerente

Jesús Ronco, gerente del local, señala que las obras deberían comenzar en los próximos días, y que tendrán un plazo aproximado de ejecución de un trimestre. El objetivo es que esté abierto en Navidad tras la gran inversión que van a realizar. Eso sí, la churrería permanecerá abierta durante todo el tiempo que dure la actuación. Apenas cerrarrán cuatro días durante este periodo por obligación.

Cerrados por vacaciones

La churrería está cerrada por vacaciones hasta el próximo 16 de septiembre, cuando regresarán con las pilas cargadas y la ilusión de comenzar el proyecto de ampliación y remodelación del espacio. Cabe recordar que tienen a nueve personas contratadas de cinco núcleos familiares distintos, y que abren de martes a sábado entre las 5.15 y las 12.00 horas y los domingos de 6.30 a 12.00. Únicamente libran el lunes.

Corral que será objeto de reforma en la churrería Ronco Tovar, con 60 metros cuadrados. / CEDIDA

