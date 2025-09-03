Está abierta desde el año 1993
Un nuevo salón ampliará la churrería de Casar de Cáceres que apareció en la Guía Repsol
La churrería Ronco Tovar hará una fuerte inversión y construirá un nuevo salón de 60 metros cuadrados, que estará listo en Navidad
El día de Nochevieja del año 1993 abría sus puertas por primera vez la churrería Ronco Tovar. 32 temporadas después, han cambiado muchas cosas, pero no su intención de brindar al público el desayuno ideal en un ambiente acogedor. Es por ello que el espacio se va a ampliar con la transformación de un antiguo corral en un nuevo salón con 60 metros cuadrados, se va a climatizar por completo el establecimiento, embellecerán la fachada y harán aún más grande la cocina, que pasará de 40 a 60 metros cuadrados.
Reconocimeintos
Desde que el local apareciese en la Guía Repsol, no han parado de recibir clientes que vienen desde todos los puntos de la geografía nacional. "El que viene... volverá", reza su lema. Además de sus afamados churros, también ofrecen tostas creadas a partir de productos de la tierra, como el jamón ibérico o la torta del Casar. Otro de los galardones que les han impulsado en los últimos meses es el Extra Gastro entregado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2025.
Gerente
Jesús Ronco, gerente del local, señala que las obras deberían comenzar en los próximos días, y que tendrán un plazo aproximado de ejecución de un trimestre. El objetivo es que esté abierto en Navidad tras la gran inversión que van a realizar. Eso sí, la churrería permanecerá abierta durante todo el tiempo que dure la actuación. Apenas cerrarrán cuatro días durante este periodo por obligación.
Cerrados por vacaciones
La churrería está cerrada por vacaciones hasta el próximo 16 de septiembre, cuando regresarán con las pilas cargadas y la ilusión de comenzar el proyecto de ampliación y remodelación del espacio. Cabe recordar que tienen a nueve personas contratadas de cinco núcleos familiares distintos, y que abren de martes a sábado entre las 5.15 y las 12.00 horas y los domingos de 6.30 a 12.00. Únicamente libran el lunes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
- Largas colas para conseguir una porción de tarta de queso en Cáceres: 'Llevo una hora esperando
- Investigan la muerte de un hombre en una finca de la comarca cacereña de Trujillo
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- Campo Lugar, la joya escondida de Cáceres
- La fusión moderno-rural de cuatro estrellas que da vida a Cáceres
- Promueven alegaciones masivas en Cáceres contra la reforma de la avenida Virgen de la Montaña