Cruce de acusaciones entre el exalcalde de Cáceres Luis Salaya y Rafa Mateos

Día de duras críticas y acusaciones en Cáceres. Después de que el PSOE criticase el pasado lunes el "caos circulatorio" por las obras en la ciudad, el alcalde, Rafa Mateos, señalaba en la mañana de este miércoles que "es normal que no estuviesen acostumbrados a ver obras, porque en el anterior mandato no las hubo".

Salaya

Algo que ha provocado que el exalcalde, Luis Salaya, que se había mantenido alejado del foco desde el pasado 2023, haya salido a criticar a través de las redes sociales las palabras de Mateos.

Mateos, con el exalcalde Luis Salaya, en junio de hace dos años. / El Periódico Extremadura

Comunicado del exalcalde

"Durante el gobierno que presidí hubo obras, claro que las hubo, pero una parte importante de ellas se ejecutaron en barrios tradicionalmente abandonados y lejos de donde miran muchos dirigentes políticos. También hubo un trabajo ingente para redactar proyectos y recabar financiación en torno a un modelo de ciudad vanguardista y moderna. Eso lo sabe el alcalde, porque son los fondos que está ejecutando", señala Salaya.

"De todas formas, esto es mucho más sencillo: todo el mundo intenta hacer las obras en verano y si se te van un poco más las fechas, te coge el toro con el inicio de curso. A cualquiera le enfada, pero no es tan grave. Es peor la falta de humildad para reconocer errores y la ausencia de una comunicación institucional eficaz y transparente que permita a los vecinos organizarse la vida con confianza. Eso es lo preocupante, lo de las obras pasa", critica en su Facebook.

Tras algunos comentarios, Salaya reitera que "nadie ha calculado nada. No es sencillo de coordinara, pero es imprescindible tener una mínima organización y, al menos, una buena comunicación".

