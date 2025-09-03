El Festival de Teatro Cla-cón de Hoyos rinde homenaje al actor 'Bola' en Cáceres

El Festival Internacional de Teatro Cla-cón de Hoyos celebra este miércoles a las 21.30 horas un emotivo homenaje al actor conocido como 'Bola', fallecido hace aproximadamente un año, y cuya trayectoria artística dejó una huella profunda tanto en el festival como en la comunidad teatral.

El acto tendrá lugar en el parque de la Casa Castillo de Hoyos, en plena Sierra de Gata, el pueblo donde Bola residió sus últimos años y con el que mantuvo un estrecho vínculo personal y artístico. El homenaje se enmarca dentro de la programación oficial del festival y consistirá en la lectura dramatizada de 'El Carajo', una de las últimas obras que el actor protagonizó con su grupo de teatro, Labotika.

'El Carajo'

La representación estará a cargo de sus compañeros de escena y amigos, Marce Solís y JC Corrales, quienes compartirán con el público un fragmento de esta pieza que refleja el carácter transgresor y el espíritu apasionado que definieron a Bola. 'El Carajo' es una atrevida y humorística adaptación del texto erótico renacentista La cazzaria, de Antonio Vignali, que fue dirigida y adaptada por el propio Marce Solís. La obra representa uno de los trabajos más personales e ilusionantes del actor homenajeado.

Organizado por la compañía Z Teatro y el Ayuntamiento de Hoyos, el Festival Cla-cón cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, reafirmando su compromiso con la cultura como herramienta de desarrollo en el medio rural. El festival, de carácter internacional y transfronterizo, incluye propuestas escénicas de España y Portugal y apuesta por llevar el teatro a entornos no convencionales.

Más allá de una despedida, el homenaje a Bola será una celebración de su legado, de su pasión por el teatro y de la humanidad que transmitía dentro y fuera del escenario. Su recuerdo seguirá vivo en la memoria del público, en sus compañeros de escena y en cada rincón del Festival Cla-cón, que hoy le devuelve con arte y emoción parte de lo mucho que él ofreció.