Nuestro pasado
Franco: Cáceres es de lo mejor de España
El origen de los grandes pantanos cacereños y la anécdota de José Luna con el caudillo
En abril de 1939, el Periódico Extremadura confirmaba a sus lectores la aprobación de la construcción de los pantanos denominados Rosarito, Borbollón y Gabriel y Galán en la provincia de Cáceres, considerados en aquel momento como piezas claves para el desarrollo agropecuario cacereño.
Anécdota
Tras informar a los cacereños de la aprobación del decreto por el que se construirían los pantanos, el Periódico contó una anécdota vivida por el capitán Luna y Franco, ya que al parecer las gestiones de José Luna habían sido fundamentales para la concesión de los pantanos a la provincia y días después al encontrarse ambos en Madrid, Franco afirmo que "Cáceres es de lo mejor de España".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
- Largas colas para conseguir una porción de tarta de queso en Cáceres: 'Llevo una hora esperando
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- Investigan la muerte de un hombre en una finca de la comarca cacereña de Trujillo
- Campo Lugar, la joya escondida de Cáceres
- La fusión moderno-rural de cuatro estrellas que da vida a Cáceres
- Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres