Nuestro pasado

Franco: Cáceres es de lo mejor de España

El origen de los grandes pantanos cacereños y la anécdota de José Luna con el caudillo

Francisco Franco en Cáceres.

Francisco Franco en Cáceres. / El Periódico Extremadura

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En abril de 1939, el Periódico Extremadura confirmaba a sus lectores la aprobación de la construcción de los pantanos denominados Rosarito, Borbollón y Gabriel y Galán en la provincia de Cáceres, considerados en aquel momento como piezas claves para el desarrollo agropecuario cacereño.

Anécdota

Tras informar a los cacereños de la aprobación del decreto por el que se construirían los pantanos, el Periódico contó una anécdota vivida por el capitán Luna y Franco, ya que al parecer las gestiones de José Luna habían sido fundamentales para la concesión de los pantanos a la provincia y días después al encontrarse ambos en Madrid, Franco afirmo que "Cáceres es de lo mejor de España".

