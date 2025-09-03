Franco: Cáceres es de lo mejor de España

En abril de 1939, el Periódico Extremadura confirmaba a sus lectores la aprobación de la construcción de los pantanos denominados Rosarito, Borbollón y Gabriel y Galán en la provincia de Cáceres, considerados en aquel momento como piezas claves para el desarrollo agropecuario cacereño.

Anécdota

Tras informar a los cacereños de la aprobación del decreto por el que se construirían los pantanos, el Periódico contó una anécdota vivida por el capitán Luna y Franco, ya que al parecer las gestiones de José Luna habían sido fundamentales para la concesión de los pantanos a la provincia y días después al encontrarse ambos en Madrid, Franco afirmo que "Cáceres es de lo mejor de España".