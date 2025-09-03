Gran fiesta de despedida del programa 'Cáceres al fresco 2.5' este jueves

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse a la gran fiesta de despedida del programa ‘Cáceres al Fresco 2.5’, que se celebrará mañana, jueves 4 de septiembre, a las 19.00 horas en las inmediaciones del Edificio Valhondo.

La concejala del área, Jacobi Ceballos, ha destacado el “balance muy positivo” de esta edición, que se ha consolidado como una de las actividades más esperadas del verano en la ciudad. Más de 560 personas han participado en las 20 jornadas lúdicas y 8 rutas medioambientales que han recorrido plazas, parques y espacios naturales de los cinco distritos de Cáceres durante los meses de julio y agosto.

“Un año más, este programa ha vuelto a demostrar que el juego es una herramienta extraordinaria para fortalecer los lazos familiares, la convivencia y los valores de inclusión y respeto”, ha afirmado Ceballos, quien ha añadido que 'Cáceres al Fresco’ es ya un referente del verano en la ciudad.

La fiesta de clausura marcará el cierre de esta edición “muy especial y exitosa” y contará con actividades para todos los públicos, como broche final a un verano cargado de participación, ocio saludable y compromiso con el entorno natural.

Fiesta de clausura

Este jueves a partir de las 19.00 horas, en el Parque del Edificio Valhondo se celebrará una fiesta Holi con diversas actividades, juegos en familia y música. También habrá una fiesta de la espuma, en la que contará con un gran cañón y numerosas animaciones. La fiesta es gratuita y está abierta a toda la ciudadanía, no sólo a aquellos que hayan participado anteriormente en el programa.

Por último, la Concejalía de Participación Ciudadana, ha afirmado que ya trabaja en la próxima edición del programa, con el objetivo de "seguir ofreciendo a las familias un verano de encuentro, valores y diversión compartida en todos los distritos de la ciudad".