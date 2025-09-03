Habla el alcalde de Cáceres: "Con el PSOE no hubo caos circulatorio porque no hubo obras"

Hace apenas 48 horas, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres denunció el "caos circulatorio" en la ciudad debido a las diversas obras que se están llevando a cabo, entre otras cosas, para mejorar la red de saneamiento de la ciudad. "No hay coordinación, ni se está dando una información clara y suficiente a la ciudadanía, lo que provoca un agravamiento de la situación, también con incidencia en el servicio de autobuses urbanos", señalaban en nota de prensa.

Respuesta

Hoy, el alcalde, Rafa Mateos, ha respondido a las críticas con dureza: "Entiendo que a los socialistas les llame la atención este caso porque en la anterior legislatura, con Salaya como regidor, no hubo caos porque no hubo obras. Comprendo que a la señora Fernández (portavoz del PSOE) le llame la atención que se corte alguna calle porque con ellos no se hizo ni una zanja", ha incidido.

"Las obras son molestas, pero para que la ciudad mejore son necesarias. Y yo me siento tremendamente orgulloso de poder realizarlas", ha concluido Mateos.

Zonas con afluencia de público

El PSOE, a través de Belén Fernández, denunciaba que "se están llevando a cabo obras en diversas zonas donde hay una gran afluencia de público y que conllevan cambios importantes en la circulación, pero existe una desinformación general, tanto a vecinos afectados, como a los responsables de los servicios públicos".

