Tribunales

A juicio un empresario de Cáceres acusado de quedarse con 200.000 euros

La fiscalía recoge que se apropió del dinero de facturas de trabajos ya realizados de una empresa a la que subcontrató y pide para él cinco años de cárcel

Audiencia Provincial de Cáceres.

Audiencia Provincial de Cáceres.

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

Cáceres

Un empresario de la construcción acusado de quedarse con dinero de una compañía a la que subcontrató para unos trabajos irá a juicio este jueves en Cáceres imputado por un delito de apropiación indebida. La causa se juzga en la Audiencia Provincial y la fiscalía, en representación de la acusación pública, pide cinco años de cárcel y que devuelva la cantidad defraudada.

En concreto, según pone de relieve el escrito del ministerio público al que ha tenido acceso este diario, el acusado subcontrató en 2022 a la demandante para las obras de estructura y cimentación de unas viviendas y fue a partir de ese año cuando «comenzó a impagar facturas por valor de 209.000 euros» .

Continuas promesas de pago

Expone el documento que la empresa demandante "realizó numerosos requerimientos de pago al acusado ofreciendo distintas propuestas para lograr el cobra de la cantidad adeudada, así como par a evitar nuevos impago, a la vez que, en base a la confianza que tenía depositada y las continuas promesas de pago continuaban ejecutando los trabajos contratados".

En septiembre de ese año, el acusado "firmó unos documentos en los que reconocía haber recibido el importe de pagos de diversas certificaciones de las viviendas y se comprometía a derivar las cantidades a saldar parte de la deuda", pero en lugar de eso, "lo destinó a una ampliación de capital de su empresa, como reconoció al propio juzgado".

