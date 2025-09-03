Este es el mapa de las obras que evitarán los reventones de tuberías en Cáceres

Continúan las obras para mejorar la red de saneamiento y abastecimiento en Cáceres. Después de dos meses, julio y agosto, en los que se han rehabilitado las zonas más transitadas por el tráfico, las actuaciones ejecutadas por la empresa concesionaria del agua, Canal Isabel II, finalizan en lugares tan sensibles como el cruce de la avenida de España con la calle Clara Campoamor, a la altura de la Fuente Luminosa, y ponen la mira en las próximas zonas de intervención. Todo con el objetivo de solventar problemas como reventones, caídas de presión, o taponamientos a causa del óxido.

"Ya tenían que haberse ejecutado"

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa junto al mandatario del área de Infraestructuras, Víctor Bazo, para hacer un balance de los acondicionamientos. Una cita en la que Muriel ha querido hacer hincapié en que "las obras ya tenían que haberse ejecutado", puesto que "están incluidas dentro del contrato de la concesión del servicio integral del agua, que los cacereños y las cacereñas pagamos cada mes o cada dos meses en nuestro recibo del agua".

Pedro Muriel y Víctor Bazo, concejales de Servicios Públicos e Infraestructuras, respectivamente. / El Periódico

Año tres de contrato

Así, ha pasado a desglosar las actuaciones en función del periodo en que, según el edil, debían haberse efectuado. Por ejemplo, las que se corresponden con el año tres de contrato, tendrían que haberse emprendido "entre los años 2018 y 2019", explica el ayuntamiento. Dentro de este grupo, y con un coste aproximado de 1.427.500 euros, se incluyen los trabajos que se llevan a cabo en la calle Catedrático Antonio Silvia, donde se mantendrá cortado el carril que baja hasta León Leal hasta el 19 de septiembre para, después, proceder a restringir el de subida, hacia avenida de España. Además, en este grupo se incluyen las obras que se ejecutarán en la avenida de Alemania y en la avenida de la Constitución (allí solo se mejorará el abastecimiento en la rotonda con Río Tuber).

Todas estas rehabilitaciones, que "comprensiblemente alteran el día de los ciudadanos", dice el concejal, "son fundamentales para el mejor servicio de los cacereños". "Se están sustituyendo conectores de materiales antiguos, como el hormigón, por otros más eficientes, como el PVC corrugado, haciendo que el agua sea estable para las viviendas", añade.

Año cuatro

Un objetivo que también se busca en los trabajos que corresponden al año cuatro y que, según la Casa Consistorial, debieron realizarse entre 2019 y 2020. Se incluye aquí la rotonda del Puente de San Francisco, que no solo está cortada al tráfico por las obras, sino también por la red de fibra telefónica. Sea como fuere, las máquinas permanecerán allí hasta diciembre. Igualmente, serán testigo de los acondicionamientos Camino Llano, Colón y la plaza San Juan, como ya lo han sido la plaza de los Conquistadores o la primera parte de la avenida de la Montaña, también en este grupo, para el que se ha destinado una partida aproximada de 1.150.000 euros.

Año cinco

Las fijadas para el año cinco, en teoría, en 2021, engloban el asfaltado en zonas como el chalet de los Málaga o en San Antón, pendiente de hacer; la plaza Marrón, ya concluidas; o el mencionado cruce de la avenida de España con Clara Campoamor. En este caso, el desembolso se sitúa en 430.000 euros.

Además, el responsable de Servicios Públicos asevera que "se han adelantado" las obras pertenecientes al año 9, porque "corresponden a 2025 y empezaron en la anualidad anterior". Un anticipo debido a las filtraciones que estaban afectando a fincas del entorno de las calles Simón Benito Boxoyo; José Bermudo Mateos; Tomás Pulido; Juan Rodríguez de Molina; y Pedro Ulloa Golfín. Con un presupuesto de 700.000 euros, se contempla mayo de 2026 como la fecha de finalización.

Asfaltado

En otro orden, los concejales han atajado también las tres campañas de asfaltado programadas para este año, de las cuales, dos se han efectuado ya: mejora del pavimento en la ronda de San Francisco; Ruta de la Plata, polígono de Mejostilla; Fratres; o plaza Antonio Canales. La tercera campaña, que previsiblemente arrancará el martes 9 de septiembre, afectará a la calle Argentina, Sanguino Michel y Juan XXIII, y tiene un plazo estimado de 15 días.

Socavón en el parque de las Pérgolas

Por último, preguntados por el importante socavón del parque de las Pérgolas, provocado cuando un vehículo de la Policía Nacional quedó encajado al ceder el pavimento a finales de mayo, Muriel asevera que ello "requiere un expediente que tiene que ver con el bien patrimonial del ayuntamiento". "Se ha reclamado a la comisaría provincial y tiene que haber un proceso, que puede ser lento porque es absolutamente administrativo, y que es la reclamación de daños y la asunción de daños por parte de la aseguradora de la comisaría", ha concluido Muriel.