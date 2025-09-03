Mateos descarta cambios significativos en el proyecto para remodelar Virgen de la Montaña en Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, descartó este miércoles una modificación sustancial del proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña y señaló que «no habrá marcha atrás», a pesar de que se valorarán las alegaciones técnicas que se registren en el proceso participativo que se ha abierto para que ciudadanos y colectivos presenten propuestas.

Alegaciones masivas

El regidor se pronunció también sobre las alegaciones masivas que se promueven a través de las redes sociales desde hace unos días con los objetivos de que se mantenga el bulevar o no se trasplanten árboles a otros puntos de la ciudad. «Siempre hemos dicho que no íbamos a gobernar a espaldas de la ciudad. Quisimos abrir el proceso para que cualquier ciudadano que considere conveniente hacer una aportación, la haga. Se van a remitir al servicio redactor de la remodelación para que las analice, las estudie y, si vienen a mejorar el proyecto, las incorpore. Dicho esto, el proceso participativo no se puede convertir en una traba para que la ciudad avance», señaló Mateos.

Carlos Gil

Elecciones

«Es un proyecto con el que nos presentamos a las elecciones, por lo que tiene un respaldo mayoritario de los vecinos de la ciudad. Así lo entiendo yo», dijo ayer el regidor, convencido de que gran parte de la masa social cacereña está a favor de la remodelación integral de la vía. Cabe recordar que la obra debe comenzar en las primeras semanas de 2026, tendrá un coste cercano a los 2,7 millones de euros y prevé estar construida a mediados de 2027, al tener un plazo de ejecución de 18 meses.

Cuestiones

Una de las principales cuestiones, y que está siendo foco de constantes críticas, es la conexión del bulevar con la acera de la parte izquierda según se sube desde Colón a Cánovas. Dicho acerado pasará a tener 14 metros de ancho, mientras que el otro, que será reparado, tendrá cuatro. El resto de la vía se destinará a una calzada de doble sentido con siete metros de ancho para los dos carriles de circulación, así como aparcamientos en línea. Sobre la posibilidad de mantener el bulevar, por lo que algunos vecinos claman, dijo que «las alegaciones son al proyecto, no para dar marcha atrás».

Reordenación de pasos de peatones

Otro asunto importante es la reordenación de los pasos de peatones. Habrá cinco nuevos, que serán diáfanos y tendrán suelo podotáctil previo. La gran novedad será que el paso de cebra ubicado en la esquina del chalé de los Málaga se ubicará en paralelo a la avenida de España. Gracias a esta medida, ya no será necesario adentrarse en Virgen de la Montaña para seguir bajando por Cánovas.

Arbolado

Y otra de las cuestiones que más dudas suscitaba era la relativa al arbolado. La vía cuenta, actualmente, con 149 árboles. Para la obra, será necesario trasplantar 26 a otras zonas de la ciudad. Serán repuestos, y también se plantarán dos nuevas moreras en la calle. Desde que el proyecto fue presentado, el bloque compuesto por Cáceres Verde, Adenex y Ecologistas en Acción de Cáceres se opusieron a la supresión del bulevar y a trasplantar árboles. Ahora están teniendo la oportunidad de presentar las quejas oportunas, a pesar de que no se mostraron en total desacuerdo con una reforma de la avenida.

Cumplir la decisión

«La decisión de reformar la avenida se tomó hace tiempo, y vamos a cumplirla. Este curso político (el tercero de Mateos al frente del consistorio) servirá para consolidar los proyectos que se iniciaron antes del verano», subrayó el regidor, refiriéndose a esta calle, a la remodelación de la plaza Marrón y Camino Llano, a la construcción de la piscina climatizada de Nuevo Cáceres y al desarrollo de suelo industrial. «Los cacereños percibirán en los próximos meses, si cabe aún más, el impulso que estamos dando a la ciudad. Estudiaremos todas las propuestas y, lo que sea positivo, se incorporará», reiteró el alcalde tras la rueda de prensa de la presentación de la olimpiada de robótica.

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

Diseño

«El proyecto está diseñado así. Se optó por esta opción de las tres que nos propuso la empresa redactora atendiendo a criterios técnicos. Esto no quiere decir que haya que mantener el 100% de la calle, ni tocar el arbolado o los setos. No puede ser un impedimento para que la ciudad avance», continuó.

Estado del arbolado

«Hay que ver también el estado en el que se encuentra el arbolado. Recibimos muchas quejas a lo largo del año sobre los setos de la avenida Virgen de la Montaña, aunque no las hagamos públicas. Hay que dar normalidad a lo que es normal. Y la ciudad merece avanzar», dijo el regidor cacereño.

Respuesta a Podemos

Por otro lado, a las críticas vertidas desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos el pasado lunes, tildando de «despilfarro económico» esta remodelación, Mateos también señaló que «ejecutar obras en una ciudad como la nuestra para que avance, se modernice y vaya a más no es un despilfarro económico. Otros se dedicaron a viajar al extranjero sin traer nada aquí. Eso sí que lo fue», señaló Mateos, refiriéndose previsiblemente a los viajes a Nepal que se realizaron durante el anterior mandato para afianzar lazos con la Fundación Lumbini y construir el Gran Buda, proyecto que finalmente se ha estancado. «No voy a escatimar esfuerzos ni dinero en construir una ciudad que realmente sí se merecen los ciudadanos de Cáceres», incidió.

Suscríbete para seguir leyendo