Mateos, tajante: "El proceso participativo de Virgen de la Montaña en Cáceres no puede ser una traba"

El alcalde recuerda que "es un proyecto con el que concurrimos a las elecciones, por lo que tiene el respaldo de la ciudad"

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres

Ángel García Collado

Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, se ha pronunciado este miércoles sobre la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña tras las alegaciones masivas que se vienen promoviendo a través de redes sociales contra el proyecto y se ha mostrado tajante. "Es un proyecto con el que nos presentamos a las elecciones, por lo que tiene un respaldo mayoritario de los vecinos de la ciudad. Así lo entiendo yo", ha señalado.

"Sin gobernar de espaldas"

"No obstante, siempre hemos dicho que no íbamos a gobernar de espaldas a la ciudad. Hemos querido abrir un proceso participativo para que cualquier ciudadano que considere conveniente hacer una aportación, la haga. Se van a remitir al servicio redactor del proyecto para que las analice, las estudie y, si vienen a mejorar el proyecto, las incorporará. Dicho esto, este proceso no se puede convertir en una traba para que la ciudad avance", ha dicho.

Rafa Mateos, en una imagen de archivo.

Consolidación

"La decisión se tomó hace tiempo, y vamos a cumplir el compromiso de reformar la avenida. Este curso político servirá para consolidar los proyectos que se iniciaron antes de verano", ha subrayado Mateos, refiriéndose a la mencionada remodelación, a la reforma de la plaza Marrón y Camino Llano, a la construcción de la piscina climatizada de Nuevo Cáceres y al desarrollo de suelo industrial. "Los cacereños percibirán en los próximos meses, si cabe aún más, el impulso que estamos dando a la ciudad. Estudiaremos todas las propuestas y, lo que sea positivo, se incorporará", ha precisado.

Bulevar central

Sobre la posibilidad de mantener el bulevar central, Mateos ha dicho que "las alegaciones son al proyecto, no para dar marcha atrás". "Está diseñado así. Se optó por esta opción de las tres que nos propusieron atendiendo a criterios técnicos. Esto no quiere decir que haya que mantener el 100% de la vía, ni tocar el arbolado o los setos. Esto no puede ser un impedimento para que la ciudad avance", ha continuado. Cabe recordar que el proyecto contempla cambiar de lugar 26 árboles de los 149 que tiene la vía, y plantar dos nuevas moreras.

