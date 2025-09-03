300 niños de todo el país competirán en Cáceres en las olimpiadas de robótica

El pabellón Multiusos de Cáceres acogerá los días 20 y 21 de septiembre la final nacional de la World Robot Olympiad de este año. Un evento en el que participarán los 120 mejores equipos de robótica educativa de todo el país, ganadores de los 25 torneos clasificatorios, competirán con sus robots en 18 meses y frente a diez desafíos diferentes. En total, más de 300 niñas y niños de todas las comunidades autónomas pondrán a prueba su talento, creatividad y estrategias. Con esta cita, la ciudad se convierte en el epicentro de la innovación y del talento joven en el ámbito de la tecnología.

Organización

El evento está organizado por la Asociación Okola y la Fundación EducaBot, con el apoyo de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, Fundecyt-Pctex y la Diputación de Cáceres.

Final

Además de ser la sede de la final nacional, Cáceres tendrá un papel destacado e la competición gracias a la participación de doce equipos de la provincia: cinco de Navalmoral de la Mata a través de Arcadroidex y siete de la capital, desde Coconet Mentes Creativas y TecniStem.

Dos fases

El evento se desarrollará en dos fases. La primera será el sábado, con montaje y pruebas. El domingo por la mañana será la competición en el Multiusos. De forma paralela, de viernes a domingo se ofrecerá una amplia gama de actividades para el público general, así como visitas turísticas y tecnológicas para los equipos participantes. Tendrán la oportunidad de conocer la ciudad y acercarse a espacios como Robolab y el Smart Open Lab de la Escuela Politécnica, la Red Circular Fab de la institución provincial, el supercomputador Lusitania y el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.

