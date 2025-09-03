Nuevo paso para construir la neocueva de Maltravieso en Cáceres con la adjudicación del edificio

La neocueva de Maltravieso de Cáceres da un paso de gigante hacia su creación con la adjudicación de las obras para la construcción del edificio exterior. La mesa de contratación, en la reunión de este miércoles, propuso a la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Magenta Gutiérrez y Proyectos e Instalaciones La Vera para acometer las obras por un importe de 1.589.609 euros (IVA no incluido).

Finalidad

Las obras que se contratan tienen como objetivo la construcción del edificio que albergará después una recreación o réplica de la Cueva de Maltravieso, a tamaño natural, como recurso divulgativo y turístico. Ha necesitado dos intentos, pues el primer concurso resultó desierto. El ayuntamiento tomó la decisión de realizar pequeños ajustes en los pliegos, que han provocado que hubiera empresas interesadas. Cabe recordar que el año pasado ya se adjudicó el servicio para el diseño y construcción de la réplica de la parte interior de la cueva a firmas especializada en escenografías y recursos museográficos, como son Imandra Project, Tecmolde y Federico Soriano.

Pinturas rupestres de Maltravieso. / EL PERIÓDICO

Pinturas Neandertales

Desde que un estudio reciente datara las pinturas de la cueva como Neandertales, 66.000 años, y no de Homo Sapiens, como se pensaba hasta la fecha, se redoblaron los esfuerzos para situar Maltravieso en el mapa de la cultura prehistórica. En la anterior legislatura, con el PSOE, se impulsó una propuesta para que Maltravieso contara con una réplica a escala, como ocurre desde hace décadas con Altamira, y así preservar las pinturas prehistóricas.

Interior de la cueva de Maltravieso, en Cáceres. / EL PERIÓDICO

Construcción

En ese momento se impulsó el proyecto a la conocida como neocueva. El objetivo inicial es que estuviera construida en 2026, ya que se acogía al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia con fondos europeos Next Generation a través del Gobierno de España. Lo cierto es que la siguiente legislatura (PP) fue continuista y retomó el programa de visitantes y la propuesta de la réplica, la primera ha concluido ya y la segunda avanza.

Pliegos

Los pliegos del contrato contemplan un año de obras para recrear la cueva en unos mil metros cuadrados del solar anexo donde ya se encuentra el centro de interpretación y la gruta original. El propósito de este proyecto es generar un recurso turístico y patrimonial de primera categoría que permita una divulgación material y una inmersión para conocer la naturaleza y el potencial de la prehistoria cacereña.