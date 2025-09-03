Piden cárcel para un conductor que circulaba con mil euros de droga en el coche en Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres juzgará este jueves a un hombre al que se le incautaron drogas por valor de mil euros en su coche. La acusación pública ejercida por la fiscalía le imputa al acusado un delito de tráfico de drogas y pide para él cuatro años de prisión y una multa de dos mil euros.

Según recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, el ministerio fiscal expone que el 22 de mayo de 2024 los agentes de Guardia Civil realizaban un control de prevención y dieron el alto a un coche cuyo único ocupante era el acusado que, ante la presencia policial, «mostró un gran estado de nerviosismo» y tras el registro del vehículo, los agentes encontraron 488 euros de cocaína y 662 euros de hachís.

El fin era "distribuirlas a terceras personas"

Los agentes de la Guardia Civil concluyeron en relación a la gran cantidad de droga del coche, según recopila la fiscalía, que había adquirido previamente las sustancias "con el fin de distribuir a terceras personas". En concreto, el ministerio público le acusa del delito de tráfico de drogas en sus dos modalidades, de sustancias que causan grave daño a la salud (cocaína) y de sustancias que no causan grave daño a la salud (hachís).