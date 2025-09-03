El PSOE responde al alcalde de Cáceres: "Las obras no provienen de su gestión, está insultando a la ciudadanía"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha afeado al alcalde, Rafa Mateos, que "insulte a la ciudadanía" cuando habla sobre el caos que han creado las obras que se están llevando a cabo, que "no provienen de su gestión, sino del cumplimiento de un contrato". "Lo que hace el gobierno es no hacer nada, ni planificar, ni informar y estar de paseo", señalan en una nota de prensa.

Caos circulatorio

Todo esto ocurre después de que Mateos haya señalado este miércoles en rueda de prensa que "con el PSOE no hubo caos circulatorio en la ciudad en la última legislatura, porque no se hizo ninguna obra".

Sorpresa

La portavoz municipal socialista, Belén Fernández, ha señalado que "nos han sorprendido mucho las declaraciones del regidor con respecto a las obras que, según él, no se hicieron en la legislatura de Luis Salaya. Las que están rentabilizando ellos para que parezca que trabajan no provienen de su gestión, sino del cumplimiento de un contrato".

Ejemplos

"Pero lo que ha hecho el gobierno es no hacer nada", ha incidido, "lo mínimo que podía haber hecho era planificar, informar y dar las directrices mínimas para que generaran las mínimas molestias a la ciudadanía". Además, Fernández ha recordado algunas actuaciones que se llevaron a cabo bajo el mandato de Salaya, como las de los obispos, la Ronda de la Pizarra, la calle Viena, San Juan, Gran Vía, el Parque del Príncipe, el aparcamiento del cementerio, el acceso a Macondo, el saneamiento de Gil Cordero, Hernández Pachecho y Aldea Moret, San Blas o el acceso desde el Diocesano a San Blas.

Trabajos

"Es solo una muestra de las obras que se hicieron, la diferencia es que no se generó este caos porque el gobierno anterior sí trabajaba, planificaba y se esforzava en que supusieran molestias mínimas a vecinos", ha concluido.

