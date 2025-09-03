Infraestructuras
Reabre hoy al tráfico el cruce de la avenida de España con Clara Campoamor en Cáceres
El concejal de Servicios Públicos ha anunciado la finalización de las actuaciones en ese tramo, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de todas las actuaciones emprendidas para la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento
Vuelve la normalidad al cruce de la avenida de España con la calle Clara Campoamor, a la altura de la Fuente Luminosa. El tramo, cortado por las obras de mejora en la red de saneamiento y abastecimiento, abrirá al tráfico a lo largo de este miércoles, según ha anunciado el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel.
Balance de las actuaciones
El edil ha comparecido en rueda de prensa junto al mandatario del área de Infraestructura, Víctor Bazo, para hacer un balance de todas las actuaciones que se han emprendido, y las que todavía están pendientes, en relación a la red del agua. Unos trabajos que "comprensiblemente alteran el día a día de los ciudadanos, pero que son fundamentales para el mejor servicio de los cacereños", ha apuntado Muriel.
Sustitución de materiales
Fundamentales, ha recalcado, para evitar fugas de agua o taponamientos, que puede provocar el óxido en las tuberías antiguas. Así, se están sustituyendo conectores de materiales antiguos, como el hormigón, por otros más eficientes, como el PVC corrugado, "haciendo que el agua sea estable para las viviendas", ha explicado Muriel.
El responsable de Servicios Públicos ha respondido tajante a las críticas lanzadas por el grupo municipal socialista, que este lunes denunció "el caos circulatorio" debido a la "desinformación general, tanto a vecinos y vecinas afectadas, como a los responsables de los servicios públicos”. El mandatario ha tachado las acusaciones de "lamentables" y, según ha afirmado, las rehabilitaciones, tendrían que haberse ejecutado durante la anterior legislatura, entre los años 2020 y 2023.
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
- Largas colas para conseguir una porción de tarta de queso en Cáceres: 'Llevo una hora esperando
- Investigan la muerte de un hombre en una finca de la comarca cacereña de Trujillo
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- Campo Lugar, la joya escondida de Cáceres
- La fusión moderno-rural de cuatro estrellas que da vida a Cáceres
- Promueven alegaciones masivas en Cáceres contra la reforma de la avenida Virgen de la Montaña