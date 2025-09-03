La tarjeta de Correos para compras seguras se puede adquirir en las 28 oficinas de Cáceres

En las 28 oficinas de Correos de las que dispone la provincia de Cáceres puede adquirirse y recargarse la Tarjeta Prepago, un producto de Correos que ayuda a evitar estafas y garantizar compras seguras. En una sociedad cada vez más vícima de los robos de datos bancarios, surge una opción que ofrece máxima seguridad, ya que su uso está limitado al saldo disponible, lo que reduce el riesgo en caso de pérdida, robo o intento de fraude. Es una solución cómoda y flexible para quienes compran online y desean controlar sus gastos, así como para personas no bancarizadas (como residentes temporales, inmigrantes recién llegados o habitantes de zonas rurales con difícil acceso a servicios financieros). También resulta práctica para otras situaciones como viajes al extranjero, estancias Erasmus.

Vía app y web

Además, se ha incorporado la posibilidad de contratarla online, a través de la web o la app “Mi Correos Prepago”, lo que permite comenzar a utilizarla de inmediato con su versión tarjeta virtual. La tarjeta también puede recargarse fácilmente desde la web o la app, así como en las oficinas físicas.

Precio y características

Esta tarjeta es aceptada en más de 37 millones de comercios en todo el mundo que operan con Mastercard y no está vinculada a ninguna entidad bancaria tradicional. Los clientes de la tarjeta también tienen la opción de contratar un IBAN español, con el que se pueden realizar y recibir transferencias, domiciliar recibos o la nómina. Asimismo, la tarjeta puede vincularse a los principales wallets del mercado (Google Pay, Apple Pay y Samsung Wallet), lo que permite pagar con el móvil sin necesidad de llevar la tarjeta física.

La Tarjeta Correos Prepago es una de las más competitivas del mercado en su categoría, con un coste de emisión de solo 6 euros para tarjetas físicas y 3,50 euros para tarjetas virtuales.