Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres

Yolanda Blanco es la propietaria de El Localino, una tienda de artesanía situada en el Casco Antiguo de Cáceres. "Se podría decir que la tienda es muy personal, esta repleta de artículos que a mi me emocionan, yo la llamo mi tienda terapia, poder estar aquí es un auténtico placer".

Blanco estudió diseño y moda en Madrid y dedicó 17 años a este mundo, trabajando como estilista en diversas revistas. Poco después de finalizar sus estudios, en plena crisis del 92, volvió a Cáceres por un año y cursó Historia del Arte, una disciplina que siempre le apasionó. Durante un tiempo compaginó su vida entre Cáceres y Madrid, hasta que decidió instalarse definitivamente en su tierra, coincidiendo con el nacimiento de Canal Extremadura, donde comenzó a colaborar.

Aunque vivía en Madrid, siempre llevó la artesanía en su ADN. Al regresar a Cáceres, se dedicó a recorrer pueblos para conocer de primera mano el trabajo de los artesanos locales, algo que aún sigue haciendo. Su pasión la llevó a abrir una web donde vendía piezas hechas a mano, pero la iniciativa no despegó. Hoy vende a través de Instagram, donde ha creado una comunidad que valora lo auténtico, la paciencia y la belleza de lo hecho a mano.

Inicios

"Hace 13 años monté mi primer negocio en la calle Sergio Sánchez. Lamentablemente, no tuvo el éxito que esperaba y solo duró un año. Con el tiempo entendí algo fundamental, para que un negocio funcione, es crucial que la gente pase por delante, que te vean, que te conozcan. Si no hay tránsito, es casi imposible que te descubran. Siempre tuve rondando en la cabeza la idea de volver a intentarlo, y curiosamente fue gracias al COVID que encontré el impulso necesario. Así nació El Localino".

Durante la pandemia, muchas personas comenzaron a valorar más su hogar, e incluso algunas se atrevieron a mudarse. "Fue una especie de revolución, un momento en el que muchos empezamos a replantearnos nuestras prioridades, a buscar cambios reales y a apostar, por fin, por nuestros sueños".

Productos

Algunos de los artículos que están presentes en la tienda, los diseña Blanco, sin embargo, hay otros que desarrollan los alfareros. "Creo que el futuro de la artesanía está vinculado al diseño, para poder otorgarle ese valor añadido. Hay piezas que capturo tal y como son, otras prefiero mejorarlas, por supuesto en base a mi gusto. Me gusta trabajar con los alfareros, aunque sueño con poder tener mi propia marca, de artículos que sólo estén en mi tienda. Y por supuesto, siempre en colaboración con artesanos que estén dispuestos a trabajar cómodamente conmigo".

Artículos de la tienda 'El localino' en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano /

Hecho a mano

"Tengo la suerte de contar con una comunidad de personas increíbles que valora profundamente lo hecho a mano, y que no solo lo aprecia, sino que también está dispuesta a invertir en ello. Son clientes pacientes, que entienden el valor del trabajo artesanal y no tienen problema en esperar, incluso un mes y medio, por una pieza única. Además, noto con entusiasmo que la gente joven está cada vez más sensibilizada con este tipo de procesos, aunque no siempre cuenten con el poder adquisitivo que quisieran, demuestran un gran aprecio por el trabajo auténtico y consciente. Eso me da esperanza y me impulsa a seguir creando."