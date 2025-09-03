Underground Weekend
La voz de Siniestro Total sonará en el Foro de los Balbos
Miguel Costas, el punk de los australianos Private Function y Los Coronas se unen al festival
Miguel Costas, el que fuera vocalista y guitarrista de Siniestro Total y grupo australiano de punk Private Function encabezan el cartel del Cáceres Underground Weekend 2025, que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre en el Foro de los Balbos y que ha programado nueve conciertos en su X edición.
Paisaje sonoro
Garage, punk, surf, psicodelia y power pop son algunos de los sonidos que se suman este año al cartel junto al soul y el reggae. Se incluyen también las actuaciones de Los Coronas, The Five Cannon, The Buzzos, Rack Roll & The Remayteds, Cool Up & Sherlock Horns, Hombre Tigre y The Ruffos.
Costas, ex de Siniestro Total, fue además fundador de otras bandas como Aerolíneas Federales y Los Feliz, lidera el grupo Costas desde el año 2007. Cuenta con una trayectoria de 28 álbumes y más de 350 canciones, según destacan desde la organización que ha anunciado su programa completo.
También ha destacado la presencia de Los Coronas, un grupo madrileño de rock instrumental que lleva sobre los escenarios desde 1991. Así como Private Function, un grupo australiano de punk que inició su andadura en el año 2016, tiene cuatro álbumes de estudio y son conocidos por su “enérgico directo” y por “exportar punk rock salvaje desde Australia”.
Rock & Grill
La entrada será gratuita y, además de los conciertos, el festival también incluirá una zona de comidas denominada ‘Rock & Grill’ con tres chefs por confirmar y DJs; así como mercadillo alternativo de moda y merchandising. También, exposición de fotografías e ilustraciones y proyección de películas y documentales.
