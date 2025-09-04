Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La acusación solicitará a la Guardia Civil una reconstrucción con tecnología puntera del atropello mortal de Cáceres

Pedirán al departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (Dirat) que analice la escena para corroborar la velocidad a la que circulaba el conductor

Imagen de la avenida de la Hispanidad junto al cartel de velocidad a 30 kilómetros y la Audiencia Provincial.

Imagen de la avenida de la Hispanidad junto al cartel de velocidad a 30 kilómetros y la Audiencia Provincial. / CARLOS GIL

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

Cáceres

Dos meses se cumplen del atropello mortal de la avenida de la Hispanidad y avanza la instrucción para determinar en qué circunstancias se produjo el accidente que provocó la muerte a Inmaculada, una joven de 29 años de Albalá. Debido a que se produjo en el entorno urbano, fue la Policía Local la encargada de certificar el atestado, no obstante, en el trámite de las diligencias, la acusación particular representada por el abogado Ángel Luis Aparicio avanza que solicitarán una reconstrucción de la escena con tecnología puntera a cargo del reconocido departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (Dirat) de la Guardia Civil.

En todo momento, la familia de la joven atropellada ha defendido, en declaraciones del letrado, que el conductor superaba la velocidad, un supuesto que se podrá corroborar en las pruebas, y que había consumido alcohol, otro supuesto más complejo de determinar porque el conductor se sometió al test doce horas después del siniestro debido a que se fugó del lugar y no compareció en la comisaría hasta la mañana siguiente. En esa línea, sostienen este argumento en los testimonios que aseguran que le vieron consumir alcohol, una circunstancia que en el caso de celebrarse el juicio será la Sala la que determinará si tiene validez, ya que la prueba da negativo.

"Era imposible que no lo supiera"

En relación a las razones de la fuga, expone que en los interrogatorios iniciales sostuvo que pensaba que había atropellado a un animal, un testimonio que desmiente Aparicio bajo el argumento de que arrastró a la víctima hasta veinte metros e incluso tuvo la oportunidad de ver a testigos asistiendo a la víctima. “Era imposible que no supiera que acababa de arrollar a una persona”, pone de relieve. En ese sentido, la acusación ha aplaudido la agilidad de la instrucción que en este momento recaba pruebas de las partes.

