Arroyo de la Luz celebra su Feria de Septiembre entre tradición, música y convivencia

Arroyo de la Luz se prepara para acoger un año más su Feria de Septiembre, una de las citas más esperadas por los vecinos, que llenará de vida las calles del municipio entre el 5 y el 14 de septiembre. Serán días de reencuentros, de celebración compartida y de orgullo por unas tradiciones que se mantendrán vivas al mismo tiempo que convivirán con propuestas actuales y festivas. La Plaza de la Constitución volverá a ser el epicentro de una programación variada, pensada para todas las edades. El propio alcalde de Arroyo de la Luz Carlos Caro explica en su salutación de fiestas que desde el consistorio se afronta una Feria de Septiembre marcada por “la vuelta a la tradición, a aquellas ferias que concentraban todos los eventos y actividades en el centro neurálgico de nuestra localidad en nuestra Plaza de la Constitución”.

De esta manera, el viernes 5 de septiembre se dará el pistoletazo de salida con el XIII Concurso Nacional de Cantes de Trilla en el Cine-Teatro Municipal, que contará con la actuación de Jesús Corbacho Vázquez, galardonado en 2024 con la prestigiosa Lámpara Minera del Festival Internacional de Cante de las Minas de La Unión.

El sábado 6 comenzará con deporte, gracias a la XXII Marcha de Mountain Bike, que volverá a congregar a aficionados de toda la comarca, y la gincana ciclista infantil, en la que los más pequeños disfrutarán de juegos, retos y pruebas de habilidad sobre dos ruedas. Por la noche, la música se convertirá en protagonista con el II Festival Preferia Rumbera en el Cine de Verano, un espectáculo que reunirá a artistas como Azúcar Moreno, Elías Soler y Jaleópolis, además de DJs que animarán la fiesta durante horas. Las entradas en venta anticipada cuestan 12 euros y el día del concierto 17 euros.

El domingo 7 de septiembre se ha diseñado como una jornada de convivencia en la naturaleza con el V Memorial de Pesca por las víctimas de la pandemia, que tendrá lugar en el embalse de Molano y que recordará a quienes ya no están a través de una cita deportiva y emotiva.

Día de Extremadura en Arroyo de la Luz la pasada edición. / AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ

El lunes 8, Día de Extremadura, se vivirá una jornada especialmente simbólica. Desde primera hora habrá una ruta ecuestre que recorrerá los caminos de la localidad, seguida de un paseo de caballos y carruajes que llenará de colorido las calles. Ya por la noche, la Plaza de la Constitución acoge la gala conmemorativa, en la que se entregará la Medalla de Arroyo de la Luz, se rendirá homenaje a la bandera y se escucharán los acordes del himno de Extremadura. La Coral Municipal, la Banda de Música y los grupos folclóricos locales serán los encargados de poner el broche artístico a un día de afirmación regional.

El miércoles 10 de septiembre habrá juegos acuáticos en la piscina municipal.

11 de septiembre, Raya Evolution en Arroyo de la Luz. / EL PERIÓDICO

Pregón

El jueves 11 habrá atracciones de feria en la Plaza Divino Morales, que estarán hasta el 14 de septiembre. A las once y cuarto de la noche será el pregón, en la Plaza de la Constitución. Tras él, el grupo Raya Evolution ofrecerá un concierto lleno de sevillanas y rumbas que hará bailar al público, para dar paso después a la primera discoteca móvil de las fiestas.

Feria de promoción del caballo en Arroyo de la Luz. / AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ

El viernes 12 de septiembre será un día intenso, pues a primera hora se abre la feria de ganado en la explanada de la Charca Grande. Sobre las diez de la mañana comenzará el concurso de petanca local y una hora después el Día de las Familias Arroyanas, con juegos, talleres y música. Al mediodía en el Rodeo de la Charca Grande será la Feria de Promoción del Caballo. Por la tarde, los mayores disfrutarán de su tradicional baile en el Corral de Comedias, mientras que en el Territorio Joven se repartirá la popular tapa de frite de toro. La jornada se completará con el espectáculo taurino Gran Prix, la lidia de una vaquilla, la actuación de la orquesta Zodiak y, ya de madrugada, una macro-discoteca móvil que prolongará la fiesta hasta altas horas.

Discoteca móvil en Arroyo de la Luz. / AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ

El sábado 13 de septiembre se vivirá una de las jornadas grandes de la feria. Desde las ocho de la mañana, el encierro y la capea de vaquillas recorrerán las calles, seguidos del encierro infantil con carretones para los más pequeños. A mediodía, las peñas desfilarán animadas por la charanga Impacto y después celebrarán su comida popular en el Territorio Joven. La música continuará con la actuación de ‘Chus y sus secuaces’ (ex de los Inhumanos), que harán un repaso por temas clásicos que marcaron a varias generaciones.

13 de septiembre, Fiestas 80-2000 en Arroyo de la Luz. / EL PERIÓDICO

Ya por la tarde y noche, el ambiente no decaerá con el show musical de Combo Perfecto, que mezclará humor, espectáculo y coreografías, y con la gran fiesta temática dedicada a los años 80 y 2000, que transformará la Plaza de la Constitución en una pista de baile nostálgica y vibrante. Además, esa jornada contará con un pasacalles de gigantes y cabezudos, así como con el tradicional reparto de chocolate con churros en la Universidad Popular.

Vaquillas en Arroyo de la Luz. / AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ

El domingo 14, último día de celebraciones de la Feria de Septiembre propiamente dicha, arrancará con la VIII Feria Agroalimentaria en la Plaza de la Constitución, donde productores locales mostrarán lo mejor de la gastronomía arroyana. Por la tarde, tendrá lugar el último encierro y capea de vaquillas desde Las Cuatro Esquinas, que pondrá el punto final a una feria que, un año más, habrá unido tradición y modernidad en un ambiente de convivencia y alegría.

No obstante, las actividades continúan en Arroyo de la Luz, de la mano del V Festival Internacional de Guitarra en el que desde el viernes 19 al domingo 21 de septiembre se sucederán las clases magistrales el campus de guitarra y los conciertos.

Carlos Caro, alcalde de Arroyo de la Luz / EL PERIÓDICO