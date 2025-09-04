El bus urbano de Cáceres llegará al polígono de Mejostilla el 11 de septiembre: estas son todas las mejoras en las líneas

La línea de autobús urbano de refuerzo de la 8 entrará en servicio el próximo 11 de septiembre y llegará por primera vez al polígono de Mejostilla, en la zona norte de Cáceres. Cabe recordar que este trayecto comienza en la plaza de los Conquistadores, en el cruce con la avenida El Brocense, y pasa por Múltiples, Hernán Cortés, Delicias, Arsenio Gallego, Emilio Cardenal Hernández, Severo Ochoa, Carmen Heras, Cuatro Lugares y el polígono, donde parará en la calle Claudio Ptolomeo, y hace el recorrido de regreso.

Salidas

Las salidas desde la plaza de los Conquistadores solo se producirán en días lectivos. Las horas son 7.20, 8.20, 9.20, 12.30, 13.30 y 14.30. De regreso, saldrán a las 7.50, 8.50, 9.50, 13.00, 14.00 y 15.00. A partir de julio y hasta el nuevo curso lectivo en los colegios se suprimirá este servicio.

Concejal

El concejal de Servicios Públicos indica que "se trata de un compromiso que asumimos el equipo de gobierno desde el inicio del mandato y ahora hacemos realidad. Es una mejora fruto del trabajo en la Mesa del Transporte y de la colaboración con la empresa concesionaria Vectalia". "Este paso supone no solo da respuesta a una demanda ciudadana, sino también reforzar un servicio público esencial con un modelo más moderno y sostenible acorde a la ciudad que queremos", sentencia.

Línea 8 de Cáceres en una imagen de archivo. / Jorge Valiente

Empresarios

El empresariado del parque empresarial Mejostilla, que llevaba solicitando esta línea de refuerzo desde hace varios años, se muestra conforme con la llegada del refuerzo de la línea 8 a partir del 11 de septiembre. Sin embargo, preferían que la parada de bus estuviese en el centro del polígono, como la calle Miguel Servet, aunque finalmente se ha emplazado en la vía Claudio Ptolomeo.

Línea 8

Además, desde el mismo 11 de septiembre, la línea 8 reducirá su frecuencia los sábados, domingos y festivos, pasando de 40 a 30 minutos también. También en esa fecha entrarán en servicio la Línea Campus (LC), el Refuerzo Campus (RC) y el Refuerzo Mejostilla (RM) con distintas novedades.

Novedades

El refuerzo Campus-Mejostilla adelantará el inicio por la mañana de las 7.30 a las 15.00 horas, y el de la tarde será a las 13.20 horas, en lugar de a las 13.30. La frecuencia pasará a ser de entre 30 y 35 minutos. La línea 3 adopta en las mañanas de días lectivos un recorrido especial hasta la Facultad de Veterinaria.

