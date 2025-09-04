Cáceres y Portugal firman la Declaración de Oleiros para impulsar la autovía a Monfortinho y la conexión ferroviaria

El 'lobby' de Cáceres y Portugal para que Europa priorice el Corredor Atlántico paralelo a ambos países ya tiene luz verde tras la firma de la Declaración de Oleiros entre el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presidente de la Comunidade Intermunicipal de Beira Baixa, Joao Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo. Este grupo de presión tiene como principal objetivo el impulso definitivo de la autovía a Monfortinho y de la conexión ferroviaria.

En Serta

El Salón Noble del Municipio luso de Serta ha sido testigo, en la mañana de este jueves, de una firma histórica para la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Cáceres-Beira Baixa. Esta región lusa aglutina a los municipios de Castelo Branco, Idanha-a-nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-nova, Sertã, Vila de Rei y Vila Velha de Ródão. Pretende facilitar y promover la cooperación territorial entre entidades de diferentes estados miembros de la Unión Europea para impulsar el desarrollo económico, social y territorial.

Eurozona regional

Entre ambas regiones se establecerá una eurozona regional más integrada y atractiva que unirá a unos 500.000 habitantes y con una superficie que supera los 25.000 kilómetros cuadrados, ubicada estratégicamente entre las dos principales áreas metropolitanas de la Península Ibérica: Madrid y Lisboa.

Desarrollo

Cabe destacar que una AECT permite contribuir al desarrollo equilibrado de las regiones y reduciendo las disparidades económicas y sociales entre ellas, facilitar la cooperación como entidad jurídica única, simplificando la gestión de proyectos y la ejecución de actividades conjuntas, y haciendo más eficiente la cooperación, superar las barreras administrativas y legales que dificultan la cooperación transfronteriza y aprovechar las sinergias entre las entidades participantes combinando recursos, conocimientos y experiencia.

Carreteras, patrimonio, energía...

Este grupo operará en áreas tradicionales de cooperación (medio ambiente, energía, protección civil, desarrollo económico, turismo y cultura), con especial atención y prioridad a las cuestiones de movilidad e infraestructuras (la autovía autonómica Ex-A1 hasta Monfortinho, y la IC-31 hasta Castelo Branco) y al patrimonio natural compartido (la Reserva de la Biosfera Transfronteriza y el Parque Internacional Tajo-Tejo).

Accesibilidad vial y ferroviaria

Entre los principales fines que han establecido en la declaración está seguir esforzándose para mejorar la accesibilidad vial y ferroviaria, así como los servicios de transporte público que prestan servicio en la eurorregión, mejorar y promover la competitivdad del tejido empresarial a través del conocimiento y la innovación, o promover la retención de población y atraer nuevos residentes.

Cooperar entre países

Por otro lado, se buscará fortalecer la cultura de la cooperación transfronteriza, facilitar y promover las relaciones entre los miembros y contribuir a la transformación de los territorios, promover el patrimonio cultural y natural y potenciar los recursos endógenos mediante iniciativas conjuntas en mercados exteriores y utilizar los instrumentos de apoyo al desarrollo regional.

