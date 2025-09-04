Cáceres, rumbo a Ciudad Europea del Deporte 2026 tras ser distinguida como Mejor Entidad Local

El Ayuntamiento de Cáceres ha sido distinguido por el jurado de los Premios Extremeños del Deporte 2024 en la categoría de Mejor Entidad Local. Un galardón otorgado por la Junta de Extremadura en reconocimiento y apoyo a la candidatura de Cáceres a Ciudad Europea del Deporte 2026. La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha mostrado su satisfacción y agradecimiento por este premio. "Nos impulsa a seguir reafirmando nuestro compromiso con la práctica deportiva", ha indicado la edil.

Rodríguez ha aprovechado para apuntar que la candidatura implica la realización de obras de mejora que se enmarcan en un amplio plan de renovación de instalaciones deportivas históricas, como las pistas de La Madrila, Los Castellanos y Llopis. Además, en las próximas semanas comenzarán los trabajos de renovación del pabellón Teodoro Casado en el Vivero. A ello se suma una nueva piscina cubierta en el barrio de Casa Plata–Nuevo Cáceres, una promesa electoral en cuya tramitación aún no se ha avanzado.

La concejal indica que la candidatura cacereña es un proyecto que tendrá como motor al tejido deportivo local, clubes, asociaciones, personas comprometidas con el deporte y entidades como la Junta de Extremadura "con cuyo apoyo estamos seguros llegaremos a conseguir el título”, ha concluido Noelia. La entrega de los Premios Extremeños del Deporte 2024 se celebrará el miércoles 6 de octubre de 2025, a las 19.30 horas, en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.