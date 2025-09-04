Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Distrito Norte de Cáceres saca pecho por las mejoras en el autobús urbano: "La unión hace la fuerza"

La federación de asociaciones vecinales se siente "satisfecha y contenta"

Pasajeros subiéndose en la Línea 8 en la Mejostilla.

Pasajeros subiéndose en la Línea 8 en la Mejostilla. / Jorge Valiente

La Federación Distrito Norte de Cáceres saca pecho por las mejoras en el autobús urbano: "Son el resultado del arduo trabajo y la dedicación de todas las asociaciones de la zona, que han luchado por mejorar el transporte público y facilitar la vida de nuestros vecinos". Se muestran "satisfechos y contentos" tras conocer que el próximo 11 de septiembre entrarán en vigor nuevas normas que venían solicitando desde hace años.

Mejoras

La línea 8 tendrá una frecuencia de 30 minutos durante sábados, domingos y festivos. También se reforzará para llegar al polígono Mejostilla, mejorando significativamente la conectividad de este área. Además, la línea RM comenzará su servicio 15 minutos antes.

Autobús de la línea 8.

Autobús de la línea 8. / Jorge Valiente

Montesol

"Queremos hacer una mención especial a la asociación de Montesol, que inició todo el proceso y ha sido fundamental para liderar el cambio. Gracias a su compromiso con la comunidad, se lograron poner en marcha estas mejoras tan necesarias para todos", señalan en una nota de prensa.

Convencidos

"Estamos convencidos de que estas medidas no solo facilitarán el día a día de nuestros vecinos, sino que también contribuirán a seguir construyendo una comunidad más unida y solidaria. Seguiremos trabajando", sentencian.

