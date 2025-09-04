Exceso de velocidad y falta de iluminación: el peligroso cóctel de la avenida de la Hispanidad en Cáceres

"Seguimos a oscuras en esta avenida. ¿Hasta cuándo?" Un paseo por la avenida de la Hispanidad de Cáceres basta para comprobar que son varias las farolas con un cartel pegado en el que puede leerse dicha frase. Una breve conversación con los vecinos sirve para chequear que la opinión mayoritaria es que "de noche, no se ve nada". Y un garbeo cuando cae la luz vale para verificarlo. Fue el atropello mortal a una mujer de 29 años, en el tramo que se encuentra en el cruce con la avenida de la Bondad, a finales de junio, el que puso la falta de iluminación de la vía en el foco. Y no era la primera vez, pues otras dos personas han fallecido allí en la última década por la misma causa. La elevada velocidad de los vehículos, en una zona limitada a 30 kilómetros por hora, tampoco escapa la polémica.

Pasos de cebra peligrosos

"El paso de cebra que se ubica junto al desvío de la avenida de Cervantes es muy peligroso. Aunque parezca que los coches no están cercan, en realidad vienen disparados, y no paran", dice Mari Ángeles. "Además, como hay una palmera al lado, de primeras no ves nada", añade. Residente de un pueblo de Las Hurdes, tiene un piso en la zona, donde vive su hija mientras estudia. "Ella me ha comentado que la zona es muy oscura", cuenta la viandante. Pero, ¿por qué?

La avenida de la Hispanidad en Cáceres, a oscuras / Carlos Gil

Farolas tapadas por los árboles

Pues según afirman todos los vecinos, y tal y como puede observarse, por la espesura de los árboles. "Hay farolas, pero están metidas entre las ramas y las hojas, y las tapan", explica Nieves, que reside en el barrio desde hace años. "Hay zonas por las que no paso porque me da miedo, por todo lo que hay y por tropezarme, porque ya no veo bien y está todo oscurísimo", añade la cacereña.

Y miedo también ha experimentado Ángeles, otra de las vecinas. "Un día iba andando y se puso un señor a orinar delante de mí. No me hizo nada, pero me fui muerta de miedo; llegué a mi casa con las piernas temblando. Desde entonces, vengo poco por la noche", narra la mujer, que se refiere a la poda como una de las posibles soluciones a la problemática. Sara, en cambio, cree que el remedio se halla en otro modelo de farolas más bajas, pues dice que las que hay "no sirven de nada". Madre de un bebé, con el que pasea habitualmente por la Hispanidad, siempre ha visto la avenida en las mismas condiciones de iluminación y considera, de nuevo, que el mayor peligro se halla en los pasos de peatones.

Sustos al conducir

Un riesgo del que Brian da fe. Según confiesa el quinto testigo, no pasea por calle cuando cae el sol, pero sí circula frecuentemente con su coche y asegura que "en algunos cruces, la iluminación es muy deficiente". De hecho, asevera haberse llevado "más de un susto" mientras conducía, al verse sorprendido por un viandante cruzando la calle al que no había visto inicialmente.

Plantea, de nuevo, la poda de árboles, aunque considera la renovación de las farolas como la mejor opción. Eso sí, pide que se haga "con cabeza y tino", porque "en otros lugares donde han instalado ese modelo de farola más baja, han puesto los leds sin regular, y deslumbra mucho. De hecho, pasas y parece casi mediodía", dice el conductor. En cualquier caso, expone que no es solo el paso que se encuentra en la subida a la avenida de Cervantes el que alberga riesgos. "El que se ubica al lado de la estación de autobuses, al principio de la avenida, también tiene mala iluminación", asevera.

Además, Brian aprovecha para reivindicar otras cuestiones que, considera, son necesarias. "Hay baldosas sueltas que están levantadas, lo que se nota, sobre todo, en invierno, después de haber llovido, porque las pisas y te salpica el agua", afirma. Igualmente, dice que la calzada "lleva años sin asfaltarse y hay muchos baches" y, en general, considera que la avenida "está descuidada".

El ayuntamiento

Sea como fuere, retomando la falta de iluminación, parece que el Ayuntamiento de Cáceres ha escuchado la opinión de los residentes. "Se está trabajando en acciones concretas para permitir que la avenida esté más iluminada. Y, para ello, se revisarán, en primer lugar, las farolas y la vegetación de los árboles que impidan la buena iluminación de la calzada".