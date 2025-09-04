¡Feliz Día d’Extremadura, con la lechi merina que se torna en cuajá pa dá la Torta del Casar!

Cada 8 de septiembre, cacereños y pacenses celebran una de las fechas más destacadas del calendario en la región: el Día de Extremadura. Este año, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar ha querido conmemorar esta festividad con la elaboración de un ‘Glosario de la Torta del Casar en Estremeñu’, una iniciativa que busca promover y celebrar la identidad extremeña a través de dos elementos diferenciales de este territorio.

En este sentido, desde el Consejo Regulador expresan que “toda lengua es riqueza, es una manera de entender la evolución e historia de una comunidad y es por ello que existe un deber de contribuir, de una u otra forma, a que esta no se pierda”. “Transmitir este idioma a las generaciones venideras supone ayudar a mantener una tradición de siglos. Es casi una obligación”, han añadido desde la DOP.

El trabajo realizado por dialectólogos e historiadores revela que, hasta buena parte del siglo XIX, el estremeñu fue la lengua más extendida entre las clases populares, sobre todo entre los agricultores, ganaderos y, en general, la población rural. Como resultado, esta lengua presenta una gran cantidad de palabras vinculadas con el trabajo en el campo, el pastoreo y la labor quesera.

A partir de este vocabulario, la DOP Torta del Casar ha recopilado un glosario en estremeñu, con términos que describen características propias del queso amparado y su proceso de elaboración. Un listado que incluye desde el instrumental necesario para su producción, como el cueçu (cuezo) o la róa (rueda), hasta ingredientes clave en su elaboración, como el yerbacuajo, y palabras que describen elementos de la vida pastoril como el choçu (chozo).

La iniciativa planteada por la Denominación de Origen busca promover el conocimiento del estremeñu a través de uno de los productos estrella de la región y la tradición que le rodea. Una acción que pone en valor los elementos diferenciales de Extremadura -su lengua, cultura y gastronomía-, los celebra en el día de su festividad oficial, e impulsa su difusión fuera y dentro de la región.

Instrumentos tradicionales para la elaboración de la Torta del Casar. / EL PERIÓDICO

Desde el Consejo Regulador explican que “existe cada vez una mayor falta de uso, en parte por la generalización del castellano en Extremadura, pero motivada también por el estigma asociado a este idioma que, al haber quedado relegado a ámbitos rurales minoritarios, se ha entendido como un ‘español mal hablado’ y se ha descalificado a sus hablantes”.

Sin embargo, esta es una percepción errónea. El estremeñu -junto con el asturiano, el leonés, el mirandés y el cántabro- forma parte de la familia de lenguas astur-leonesas. Es decir, lenguas completas con siglos de uso e historia según destaca el Órgano de Seguimiento y Coordinación del Estremeñu y su Cultura (OSCEC).

¿Cómo nace el estremeñu?

El estremeñu, también denominado comúnmente como ‘castúo’, es una variedad lingüística vernácula de uso no oficial, reconocida como lengua por varios organismos internacionales como la UNESCO o SIL International. En la actualidad, según datos del OSCEC, se estima que podría contar con unos 10.000 hablantes que usan el idioma de forma consciente, esto es, que lo reconocen como una lengua propia y diferente al castellano. Una cifra que le ha llevado a ser señalado por la ONU como una lengua en estado crítico de desaparición.

La mayor parte de estos hablantes se sitúa en la parte más occidental de Extremadura, con gran protagonismo en el noroeste de la región, en especial la zona de Sierra de Gata, Las Hurdes, y valles del Alagón y Ambroz, aunque también quedan algunos enlos territorios del Jerte, La Vera,los riberos del Tajo-Almonte, y lasVilluercas e Ibores. Unos territorios muy vinculados al origen y la tradición de la Torta del Casar.

Su nacimiento se remite a la conquista y repoblación cristiana. A lo largo de los siglos XII y XIII, la llegada de agricultores y ganaderos asturianos y leoneses a la región trajo consigo un influjo lingüístico que, en contacto con las antiguas hablas andalusíes, dio lugar al estremeñu, una lengua con claras influencias asturleonesas, galaicoportuguesas y, en los últimos años, castellanas.

Puede descargar el glosario en este enlace