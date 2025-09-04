Hambre y cartillas de racionamiento en Cáceres

El 1 de enero de 1940, Francisco Franco pronunciaba su discurso de Año Nuevo, que fue retransmitido en directo por Radio Nacional de España, y el Periódico lo reproducía de principio a fin. Aquel año, el del hambre, el kilo de lomo de cerdo costaba en Cáceres 10 pesetas con 85 céntimos y el solomillo 8'46.

Dura campaña sanitaria

A un grado bajo cero, los cacereños pudieron leer el bando que el alcalde, Francisco Maderal Vaquero, publicaba anunciando medidas para evitar el tifus exantemático por la picadura de piojos. La dura campaña sanitaria trataba de crear conciencia ciudadana y de imponer medidas de higiene pública y privada para que esta enfermedad no se produjera en Cáceres. Se reparten más de 6.000 octavillas y en las salas de cine se proyectan notas de propaganda.

Restricción del pan

Los malos tiempos también se dejan ver en la restricción transitoria del pan. La pieza mayor, que no pasaba de 800 gramos, costaba 65 céntimos. Fue también éste el año de represión de la masonería y la persecución. Cáceres tenía una población de más de 35.000 habitantes y aunque hubo algunos meses en que aumentaron los salarios, el gobierno continuaba dando las cartillas de racionamiento.