El himno de Extremadura sonará desde el reloj del Ayuntamiento de Cáceres este 8 de septiembre

El Ayuntamiento de Cáceres conmemora el Día de Extremadura con el tradicional acto institucional e izado de bandera que tendrá lugar este viernes 5 de septiembre a las doce del mediodía en la fachada principal del consistorio cacereño. Este año, dos niños pertenecientes a la Asociación Cacereña de Folclore El Redoble serán los encargados de realizar el izado de la bandera extremeña, tras el cual, el alcalde, Rafa Mateos, realizará una breve intervención ante los asistentes.

La ceremonia contará además con el acompañamiento musical de Corda Duet, dúo de cámara formado por Carmen Valiente Blasco (violonchelo) y Dylan Pujazón Delgado (viola), que interpretará varias piezas, entre ellas el himno de Extremadura que acompañe el izado y El Redoble, que bailarán para finalizar el acto varias parejas del citado grupo de folclore.

Como novedad, el lunes 8 de septiembre, Día de Extremadura, el reloj de la fachada principal del Ayuntamiento de Cáceres reproducirá el himno regional al toque de campanas en dos ocasiones, a las 12.00 horas y a las 20.00 horas. Desde el consistorio se anima a toda la ciudadanía a participar y compartir estos sencillos pero emotivos actos con motivo de la celebración.

Sobre Corda Duet

Este grupo se formó mientras ambos integrantes estudiaban en el Conservatorio Superior de música Bonifacio Gil de Badajoz, por la necesidad de llevar la música a todos los rincones de la geografía extremeña. Han realizado concierto en diversas localidades como Badajoz, Cáceres, Mérida, Trujillo, Llerena o Guareña. En su repertorio se incluyen tanto, obras de carácter clásico, popular y de diversos estilos, adaptándole a las características específicas del evento.

Carmen Valiente Blasco (Cáceres, 1997) comenzó sus estudios musicales a los cinco años en la escuela FEMAE, posteriormente, en el año 2005, ingresó en el conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres de la mano de Carmen Agúndez Oso, cursando el último año de las enseñanzas profesionales en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid siendo su profesora Nuria Rosa Muntañola. En el año 2016 comenzó los estudios en el Grado de Educación primaria en música, graduándose en el curso 2020. En mayo del 2025 finalizó los estudios superiores de violonchelo en el conservatorio Bonifacio Gil de Badajoz bajo la tutela de Georgina Sánchez Torres. A lo largo de su vida como estudiante de violonchelo ha recibido clases de grandes chelistas como Arantxa López, José Miguel Gómez, Robert Cohen, David Barona, Álvaro Huertas, Enrique Rodríguez entre otros.

Ha formado parte de diversas agrupaciones como Proyecto 10, Oscam, Ojex o la Banda de la Diputación de Cáceres. Ha actuado en salas de todas la geografía española y portuguesa como solitas, en agrupaciones de cámara y orquesta. Algunas de dichas salas son el Auditorio Nacional, El Teatro Monumental, los auditorios de Cáceres, Mérida, Badajoz, Almendralejo etc. Actualmente junto a Dylan Pujazón realiza conciertos por toda la geografía extremeña con el grupo Corda Duet.

Dylan Pujazón Delgado, nacido en Badajoz en el año 2000. Comenzó sus estudios musicales a los 9 años en el Conservatorio Esteban Sánchez de Mérida en la especialidad de viola. Durante su período de formación ha participado en orquestas como la OSCAM (Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de Almendralejo y Mérida) y en proyectos como el realizado entre la OEX (orquesta de Extremadura) y la OSCAM. En el año 2022 ingresó en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil de Badajoz, bajo la tutela de Miguel Calderón y actualmente se encuentra cursando el último año bajo la tutela de Daniela Tudor.

Ha formado parte de diversas agrupaciones tanto de cámara como de orquestas, entre ellas se encuentran la OJEX (orquesta Joven de Extremadura), JOSCYL (Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León), JOBA (Joven Orquesta Barroca de Andalucía) y colaborando con orquestas como la OEX. Actualmente junto a Carmen Valiente realiza conciertos por toda la geografía extremeña con el grupo Corda Duet.