Inauguración de la exposición “Susurros de Libertad” de María Cambero en Cáceres

La cultura electrónica como motor de transformación urbana

Sala Belleartes en Cáceres. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El próximo jueves 4 de septiembre de 2025 a las 21.00 horas, se inaugura en la SalaBe del Espacio Belleartes (C/ Donoso Cortés, 6, Cáceres) la exposición “Susurros de Libertad” de la artista María Cambero Cormack. La muestra, que podrá visitarse hasta el 28 de septiembre, explora la relación entre la cultura electrónica y la transformación urbana y social de Extremadura.

Un homenaje a cómo géneros contemporáneos moldean la identidad de ciudades como Cáceres. La exposición estará abierta al público de jueves a sábado, de 20.00 a 01.00 horas con entrada libre.

Cartel de la Exposición María Cambero Cormack / Cedida

