Míriam Cantero renueva ‘Vida Local’, el icónico tema de Pancho Céspedes

Desde antes de nacer, Míriam Cantero ya estaba vinculada al flamenco. Su madre, Nina Díaz, continuó actuando en los escenarios incluso durante el embarazo, sembrando en ella una conexión profunda con este arte. A los 13 años, Cantero ya comenzaba a forjar su propio camino, se subía a los escenarios, marcaba el compás con las palmas y dominaba el cajón flamenco. Poco después, y con el respaldo incondicional de su familia, dio el salto al cante, motivada por el legado de su familia.

Raíces

"Mis raíces están profundamente ligadas a Aldea Moret, en Cáceres, un lugar que guarda la historia y el alma de mi familia. Tanto mi abuela como mi abuelo fueron mineros, trabajadores incansables que forjaron su vida con esfuerzo y dignidad bajo tierra. Por parte de mi padre, mi abuelo fue un cantaor con una voz preciosa. Aunque las circunstancias no le permitieron dedicarse profesionalmente al cante, nunca dejó de cantar cada vez que tenía la oportunidad".

Saeta

"Además, en mi familia llevamos la saeta muy arraigada, somos una familia de saeteros, y esta tradición forma de nuestra identidad. En homenaje a esta herencia tan valiosa, y gracias al apoyo de Bernalina Producciones, tuvimos la oportunidad de crear un cortometraje muy especial que se adentra en el universo íntimo de mi familia. En él se muestran los preparativos, los rituales familiares y ese momento tan emotivo en el que, vestida de mantilla, le canto a la Virgen de la Soledad. Es una pieza audiovisual que honra nuestras raíces y celebra el legado cultural y espiritual que ha pasado de generación en generación".

Portada del cortometraje 'La Saeta'. / Cedida

Primer disco

'Maestras' fue su primer disco, un homenaje a aquellas mujeres que no lo tuvieron tan fácil como ella, "sentía que les debía un reconocimiento", afirma. "Este disco se fue elaborando a fuego lento, junto a Rodrigo Fernández, mi productor, que se encargó de darle forma. Se podría decir que gira en torno al flamenco-fusión, ya que cuenta con temas chill out, funk y sonidos actuales".

Diversos sencillos

Tras este disco, lanzó varios sencillos, como 'El Añoro' o 'A la lima y al limón', "un tema al que le dimos un nuevo enfoque para visibilizar y dar mayor protagonismo al colectivo LGTBIQ".

Nuevo single

Este viernes se estrena 'Vida Local', una nueva e inédita versión del icónico tema de Pancho Céspedes, reinventada con una producción actualizada y enriquecida con sonidos contemporáneos. El videoclip contará con la participación especial de Juan Francisco Padilla, reconocido bailarín profesional, quien aporta su talento y sensibilidad artística a esta propuesta audiovisual.