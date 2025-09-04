Los nuevos atardeceres de Cáceres

«Yo nací en la Casa de la Madre y ahora estoy aquí, muchos años después, disfrutando de estas maravillosas vistas», señala Ángela, una de las primeras clientas a la terraza panorámica del recién abierto hotel Hilton Palacio de Godoy, que ofrece la posibilidad de disfrutar de un privilegiado marco para la Montaña, los Llanos de Cáceres y la zona de la plaza de Santiago, puerta de entrada a la ciudadela medieval.

Fotogalería | Los cacereños disfrutan de las vistas desde el hotel Hilton / Carlos Gil

Madres

En marzo de 2023, cuando acababan de empezar las obras del hotel por parte de la promotora hispano-peruana Scipion, tenía lugar la demolición de la Casa de la Madre, la primera maternidad que hubo en la ciudad. Un inmueble que no tenía valor arquitectónico pero sí simbólico, donde vinieron al mundo cerca de 25.000 cacereños en un palacio del siglo XV.

Un palacio que ahora luce reformado y que se ha convertido en sede del primer hotel de la popular cadena Hilton en Extremadura. Opera bajo la marca Curio Collection by Hilton tras la restauración del citado palacio, construido en 1563 como residencia de Francisco de Godoy, fundador de Lima y lugarteniente de Francisco Pizarro.

«Vivimos en plaza de Italia y nos gusta pasear por la parte antigua. Nos hemos acercado a curiosear y nos han dicho que podíamos subir a la terraza para disfrutar de estas vistas», apuntan dos cacereñas que se realizaron una sesión completa de fotos desde todos los ángulos posibles.

Turistas y cacereños acceden estos días a la terraza ‘rooftop’ del Hilton de Godoy, uno de los escenarios más ‘instagrameables’ del momento, que ofrece unas fotografías para el recuerdo durante el atardecer que baña la ciudadela medieval con su particular luz de finales de verano.

Horario

«De momento, abriremos todos los día a las 20.00 horas y hasta la medianoche, más o menos», explica el director del hotel, Joaquín Arimón. «Luego ya veremos cómo hacemos cuando entre el frío». La dirección no descarta poner un horario de invierno, a mediodía, o incluso mantener el nocturno con dispositivos de calefacción para la clientela.

El jardín se riega de forma natural con agua que brota de la roca del subsuelo

Vistas a Santiago desde la terraza del Hilton de Godoy. / Carlos Gil

Jardín, coctelería y restaurante

Junto a la terraza-panorámica, otro de los atractivos que ofrece el Hilton de Godoy, abiertos a la ciudadanía, es el jardín al que se accede por la calle Zapatería. La arquitectura es obra de BSV Arquitectos, mientras que los jardines han sido diseñados por Álvaro de la Rosa, con la particularidad de que se riegan de forma natural con agua que brota de la roca del subsuelo de Cáceres. El paisajismo combina plantas autóctonas con especies americanas, evocando los jardines de Lima de los siglos XVI y XVII.

Otro de los espacios comunes es el bar-coctelería Virú, que ofrece un maridaje de los Andes a España. Virú es una provincia ubicada en el departamento de La Libertad, en el norte de Perú, que alberga un flujo turístico importante, que combina aventura, cultura y naturaleza.

Y también el restaurante Mamay Aldana, que pretende ser «el embajador del mestizaje culinario en su máxima expresión», fusionando los fogones peruanos y extremeños. Y que se articula como un homenaje a las madres, en particular a María de Aldana, madre de Francisco Godoy Aldana, en un recinto donde, hace años, dieron a luz miles de mujeres a miles de cacereños.