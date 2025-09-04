Orgaz tira de datos: "El gasto medio del turista por habitación ha subido un 1,8% en Cáceres"

El concejal de Turismo de Cáceres, Ángel Orgaz, ha datado en un 1,8% el incremento del gasto por habitación ocupada entre enero y julio. "Nosotros buscamos un turismo sostenido y sostenible", ha respondido el edil a las críticas lanzadas por la portavoz del grupo municipal socialista, Belén Fernández, esta mañana, que se ha referido al sector como "otro de los grandes damnificados como consecuencia de una ciudad que pierde atractivo".

Pérdidas de "cerca de 5 millones de euros"

Muy contundente, el PSOE ha cifrado las pérdidas en turismo en "cerca de 5 millones de euros" a consecuencia de la caída de las pernoctaciones en un 20%, según datos del INE. Así, Fernández ha hablado de "un golpe brutal a hoteles, apartamentos, taxis, comercios y hostelería… Y las consecuencias ya son visibles: solo en los últimos meses han cerrado al menos seis establecimientos consolidados del sector hostelero; algunos con años de trayectoria y valor simbólico en la ciudad”.

Por todo ello, considera que "más allá de la performance de las pantallas en la Gran Vía de Madrid, la buena gestión pasa por invertir en los recursos y profesionales del sector turístico aquí". La portavoz ha hecho referencia a la campaña 'Feel Cáceres', que se lanzó en teatros madrileños. En contra, Orgaz ha defendido un programa que considera "completo y transversal de turismo para llevar una imagen moderna y atractiva de Cáceres a todo el mundo”.

1.837 pernoctaciones internacionales más

El mandatario ha aseverado que 2024 fue un año récord en la serie histórica en Cáceres, con un 13% más de turistas que el año anterior. Además, se ha referido a la buena marca de las pernoctaciones internacionales: 1.837 más que entre enero y julio del año pasado. Igualmente, ha hablado de una Semana Santa exitosa, con un 4% más de pernoctaciones que la anterior.

Sea como fuere, el concejal ha hecho hincapié en ese "turismo sostenido y sostenible" y ha puesto como ejemplo el aumento del gasto medio por habitación, que ha alcanzado los 51,72 euros durante la primera mitad del año. “Este equipo de Gobierno y esta concejalía de Turismo está trabajando intensamente en la promoción de Cáceres", ha dicho, a la vez que ha puesto el foco en el evento Turespaña, que pondrá a Cáceres en el centro del turismo en España.