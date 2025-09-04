El PSOE arremete contra el alcalde de Cáceres: “Ausente este verano durante los incendios y el colapso por las obras”

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Belén Fernández, en el Ayuntamiento de Cáceres ha arremetido duramente este jueves contra el alcalde cacereño, Rafael Mateos, del que ha dicho que "ha pasado el verano ausente y sin ningún tipo de plan. Ni cuando los incendios afectaban a nuestro entorno, ni cuando el turismo caía, ni cuando la ciudad se colapsaba por las obras: no estaba”.

“Cáceres no se merece un gobierno de pura propaganda, titulares vacíos, más preocupado por hacer oposición a la oposición que por trabajar para hacer realidad un modelo de ciudad”.

5 millones de €

Fernández ha cifrado las pérdidas en materia de turismo, por la caída de las pernoctaciones (según datos del INE) en “cerca de 5 millones de euros”; lo que “evidencia que, más allá de la performance de las pantallas en la Gran Vía de Madrid, la buena gestión pasa por invertir en los recursos y profesionales del sector aquí”, en referencia a la campaña ‘Feel Cáceres’ que se lanzó en teatros madrileños.

La portavoz ha lanzado críticas por la caída del turismo, “otro de los grandes damnificados como consecuencia de una ciudad que pierde atractivo”. Y se ha referido a esos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que apuntan que Cáceres ha perdido un 20 % en pernoctaciones con respecto a 2024.

“Un golpe brutal a hoteles, apartamentos, taxis, comercios, hostelería… Y las consecuencias ya son visibles: solo en los últimos meses han cerrado al menos seis establecimientos consolidados del sector hostelero; algunos con años de trayectoria y valor simbólico en la ciudad”. Y ha precisado que hay un mismo patrón: un “entorno económico cada vez más desfavorable que hace insostenible mantener la actividad”.

Ediles del PSOE, este jueves, en el Ayuntamiento de Cáceres. / EP

'Pantomima'

Además, ha calificado de “pantomima” el proceso participativo abierto con respecto a la polémica reforma de la avenida Virgen de la Montaña, y ha criticado que Mateos, haya dicho que “solo se tendrán en cuenta propuestas de tipo técnico” y que el diseño del proyecto no se va a modificar.

“En lugar de abrir un verdadero proceso participativo, el alcalde lo ha convertido en una pantomima”, ha aseverado la portavoz este jueves. Y se ha preguntado “para qué convocan un proceso participativo si ya han decidido ignorar a las organizaciones, vecinos y vecinas que defienden el bulevar, la vegetación, y un modelo más sostenible de ciudad”.

Asegura Fernández que “en un contexto de crisis climática”, la propuesta de los colectivos y residentes pasa por “menos hormigón, más sombra y más árboles”. Y que si el Gobierno local “cree de verdad en una ciudad sostenible, debería escuchar estas voces”, ha señalado en una rueda de prensa de inicio del curso político.

El PSOE apunta al “incumplimiento flagrante del acuerdo presupuestario” que firmaron con el PP principios de año

Vivienda

También se ha referido la portavoz al asunto de la vivienda: “Llevamos más de dos años de legislatura y las únicas actuaciones en materia de vivienda en esta ciudad provienen del Gobierno de España; ni una del Gobierno local”. Fernández ha afeado que “no hay ni una sola medida concreta”, y que esto supone un “incumplimiento flagrante del acuerdo presupuestario” que firmaron PP-PSOE a principios de año.

En este contexto, ha puesto en el foco el hecho de que “no sabemos nada” del Plan de Vivienda y Suelo ligado a la compra del edificio de las Trinitarias, ni “de la reforma de viviendas municipales, la ordenanza de apartamentos turísticos y las ayudas del IMAS” de asuntos sociales. Por lo que considera que el Ayuntamiento de Cáceres ha estado “cerrado por vacaciones” y que el alcalde, Rafael Mateos, “está más preocupado por hacer oposición a la oposición y no hace autocrítica”.