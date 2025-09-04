Última hora
Susto en la avenida Hernán Cortés de Cáceres
Una furgoneta aparcada cerca del parque del Príncipe salió ardiendo. El fuego fue sofocado por el Sepei
Noche de susto para los vecinos de la avenida Hernán Cortés de Cáceres. La tranquilidad de la cena se ha visto alterada por las sirenas de bomberos y de policía que acudieron a sofocar el fuego en una furgoneta.
Aunque de momento se desconoce las causas del incendio, al parecer, el vehículo, aparcado en las proximidades del parque del Príncipe comenzó a arder provocando grandes llamas que alertaron y asustaron al vecindarioo.
Inmediatamente, se personaron las dotaciones del Sepei de la Diputación de Cáceres, que sofocaron con rapidez el incendio.
