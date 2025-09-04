'Si me trasplantas, me matas': una crítica campaña cubre de carteles los árboles de Virgen de la Montaña en Cáceres

La remodelación de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres continúa suscitando polémica tras dos meses desde que el proyecto fue presentado y en pleno proceso participativo. El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha sido tajante y ha negado "cambios significativos" en las obras planteadas, mientras que los grupos ecologistas y los partidos políticos de la oposición continúan negándose al proyecto.

Campaña

La céntrica vía lleva ya varios días inundada de carteles colocados en los árboles que denuncian el trasplante de la arboleda a otros puntos de la ciudad bajo el lema 'Si me trasplantas, me matas'. También aparece una mano verde pintada y la expresión 'SOS'. La crítica campaña ha inundado las plantas de la vía, sobre todo en la parte más cercana a la plaza de Los Conquistadores. Según cuentan los trabajadores de las terrazas de los bares, fueron pegados el pasado fin de semana. Algunos carteles han sido arrancados en las últimas horas.

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

Sin reconocimiento

Es una nueva campaña ecologista que, a pesar de no estar reconocida por ningún grupo o asociación, denuncia la futura remodelación de la avenida. Cabe destacar que, actualmente, Virgen de la Montaña cuenta con 149 árboles. De ellos, 26 van a ser trasplantados y repuestos. También se plantarán otras dos moreras que ampliará a 151 el número de plantas.

Mensajes contra el trasplante de árboles en Virgen de la Montaña, en Cáceres. / Ángel García Collado

Bloque ecologista

Apenas un día después de que se presentase el proyecto, un bloque ecologista compuesto por Cáceres Verde, Adenex y Ecologistas en Acción de Cáceres ya lo criticaron. Rechazaban que se cortasen "árboles maduros y de gran porte" de esta avenida para poner "otros nuevos que tardarán años en dar sombra y cumplir su función, que es bajar la temperatura veraniega", y recuerdan que algunos de ellos pudieron tener más de 50 años, como cuatro ejemplares de Sófora o Acacia de Japón, tres plátanos de sombra y dos Acer fresno.

Unidas Podemos

Además, el pasado lunes Unidas Podemos criticó que "la vía vaya a tener un aspecto hormigonado similar a Rodríguez Moñino, San Pedro de Alcántara y la calle Viena, con bancos impracticables, escasa sombra y materiales que retienen frío y calor, según la estación del año".

