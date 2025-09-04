Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica

'Si me trasplantas, me matas': una crítica campaña cubre de carteles los árboles de Virgen de la Montaña en Cáceres

La arboleda del bulevar lleva varios días con letreros que denuncian su traslado a otros puntos de la ciudad

Vídeo | Contra el trasplante de los árboles de Virgen de la Montaña de Cáceres

Vídeo | Contra el trasplante de los árboles de Virgen de la Montaña de Cáceres

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La remodelación de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres continúa suscitando polémica tras dos meses desde que el proyecto fue presentado y en pleno proceso participativo. El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha sido tajante y ha negado "cambios significativos" en las obras planteadas, mientras que los grupos ecologistas y los partidos políticos de la oposición continúan negándose al proyecto.

Campaña

La céntrica vía lleva ya varios días inundada de carteles colocados en los árboles que denuncian el trasplante de la arboleda a otros puntos de la ciudad bajo el lema 'Si me trasplantas, me matas'. También aparece una mano verde pintada y la expresión 'SOS'. La crítica campaña ha inundado las plantas de la vía, sobre todo en la parte más cercana a la plaza de Los Conquistadores. Según cuentan los trabajadores de las terrazas de los bares, fueron pegados el pasado fin de semana. Algunos carteles han sido arrancados en las últimas horas.

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres

Ver galería

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

Sin reconocimiento

Es una nueva campaña ecologista que, a pesar de no estar reconocida por ningún grupo o asociación, denuncia la futura remodelación de la avenida. Cabe destacar que, actualmente, Virgen de la Montaña cuenta con 149 árboles. De ellos, 26 van a ser trasplantados y repuestos. También se plantarán otras dos moreras que ampliará a 151 el número de plantas.

Mensajes contra el trasplante de árboles en Virgen de la Montaña, en Cáceres.

Mensajes contra el trasplante de árboles en Virgen de la Montaña, en Cáceres. / Ángel García Collado

Bloque ecologista

Apenas un día después de que se presentase el proyecto, un bloque ecologista compuesto por Cáceres Verde, Adenex y Ecologistas en Acción de Cáceres ya lo criticaron. Rechazaban que se cortasen "árboles maduros y de gran porte" de esta avenida para poner "otros nuevos que tardarán años en dar sombra y cumplir su función, que es bajar la temperatura veraniega", y recuerdan que algunos de ellos pudieron tener más de 50 años, como cuatro ejemplares de Sófora o Acacia de Japón, tres plátanos de sombra y dos Acer fresno.

Unidas Podemos

Además, el pasado lunes Unidas Podemos criticó que "la vía vaya a tener un aspecto hormigonado similar a Rodríguez Moñino, San Pedro de Alcántara y la calle Viena, con bancos impracticables, escasa sombra y materiales que retienen frío y calor, según la estación del año".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
  2. Largas colas para conseguir una porción de tarta de queso en Cáceres: 'Llevo una hora esperando
  3. Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
  4. Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres
  5. La fusión moderno-rural de cuatro estrellas que da vida a Cáceres
  6. Promueven alegaciones masivas en Cáceres contra la reforma de la avenida Virgen de la Montaña
  7. A juicio un empresario de Cáceres acusado de quedarse con 200.000 euros
  8. La Fundación VanderLinde encuentra cobijo en Jaén tras abandonar Cáceres

El bus urbano de Cáceres llegará al polígono de Mejostilla el 11 de septiembre: estas son todas las mejoras en las líneas

El bus urbano de Cáceres llegará al polígono de Mejostilla el 11 de septiembre: estas son todas las mejoras en las líneas

La acusación solicitará a la Guardia Civil una reconstrucción con tecnología puntera del atropello mortal la Hispanidad en Cáceres

La acusación solicitará a la Guardia Civil una reconstrucción con tecnología puntera del atropello mortal la Hispanidad en Cáceres

'Si me trasplantas, me matas': una crítica campaña cubre de carteles los árboles de Virgen de la Montaña en Cáceres

'Si me trasplantas, me matas': una crítica campaña cubre de carteles los árboles de Virgen de la Montaña en Cáceres

¡Feliz Día d’Extremadura, con la lechi merina que se torna en cuajá pa dá la Torta del Casar!

¡Feliz Día d’Extremadura, con la lechi merina que se torna en cuajá pa dá la Torta del Casar!

La Guardia Civil de Cáceres investiga a una conductora por circular en sentido contrario y bajo la influencia de drogas

La Guardia Civil de Cáceres investiga a una conductora por circular en sentido contrario y bajo la influencia de drogas

Míriam Cantero renueva ‘Vida Loca’, el icónico tema de Pancho Céspedes

Míriam Cantero renueva ‘Vida Loca’, el icónico tema de Pancho Céspedes

Los nuevos atardeceres de Cáceres

Los nuevos atardeceres de Cáceres

Exceso de velocidad y falta de iluminación: el peligroso cóctel de la avenida de la Hispanidad en Cáceres

Exceso de velocidad y falta de iluminación: el peligroso cóctel de la avenida de la Hispanidad en Cáceres
Tracking Pixel Contents