Así será la Jornada de la Cultura Judía en Cáceres: visitas gratuitas y recetas sefardíes

Como miembro de la Red de Juderías de España, que conforman 20 ciudades, Cáceres acoge la 26ª Jornada Europea de la Cultura Judía el próximo domingo, 7 de septiembre. Bajo el lema 'El pueblo del libro', la cita busca "hacer visible el legado literario de la cultura sefardí, cómo su literatura y el trabajo de divulgación a través de los textos han contribuido de manera inexorable a preservar la identidad y las tradiciones de la comunidad", ha explicado el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, esta mañana. Pero, además, el encuentro cuenta con una novedad: la conferencia de chef, escritor y divulgador gastronómico de la cultura sefardí, Javier Zafra.

A partir de las 10.00 horas

La jornada arrancará a las 10.00 horas, en la puerta principal del ayuntamiento. Desde allí, se iniciará una visita guiada a la judería vieja y nueva, de forma totalmente gratuita y sin inscripción previa. El callejón de Don Álvaro, la calle Pereros, o la Ermita de San Antonio son algunos de los rincones que recorrerán los asistentes, sumergiéndose en un viaje al siglo XIII, cuando el pueblo judío convivía con el musulmán, tal y como queda retratado en el Fuero de Cáceres de 1229.

Javier Zafra

Más tarde, a las 12.30 horas, Javier Zafra hará su aparición en el área arqueológica del Baluarte de los Pozos. Antes de verano, "con el objetivo de seguir apostando por la promoción de los centros turísticos municipales de la ciudad, decidimos hacer una presentación de su libro y de la exposición 'Sabores de Sefard', ha explicado el edil. Ahora, la conferencia, del mismo nombre que la exposición, dará a conocer los secretos de la cultura sefardí, sus recetas y la historia que se esconde en cada una de ellas.

Jornada de puertas abiertas

Finalmente, la cita albergará una jornada de puertas abiertas, también gratuita. Los interesados podrán acudir al Conjunto Arqueológico y Patrimonial de Bujaco; al Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña, al Olivar de la Judería y al Palacio de la Isla. El horario, en todos ellos, será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas, a excepción del palacio, que se limitará a la mañana.