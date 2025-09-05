Benemérita
443 personas opositan este sábado en Cáceres a una de las 3.118 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil
En todo el territorio español se presentan 27.614 personas. En Extremadura, también hay examen en Mérida
Un total de 27.614 personas opositan mañana sábado a una de las 3.118 plazas ofertadas este año para ser guardia civil. Las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos se celebran en un único día en 20 sedes repartidas por todo el país. Del total de aspirantes, 8.936 son mujeres, es decir un 32,36%. En cuanto al nivel de formación, destacan un total de 9.754 titulados universitarios, entre los que hay 980 con el título de máster y 15 con el de doctorado. Por rango de edad, la media está en 27 años.
En lo que concierne a la sede de la provincia de Cáceres, ubicada en el campus universitario de la capital, en la Escuela Politécnica, se presentan un total de 443 aspirantes a esta primera prueba. De ellos, 280 son hombre y 163 son mujeres.
La fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Para el examen de conocimientos, la Guardia Civil ha establecido 20 sedes, ubicadas en doce Comunidades Autónomas distribuidas de la siguiente forma: Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.La información sobre las sedes se ha difundido a través de la página web de la Guardia Civil.
Previamente a esta fase de oposición se ha llevado a cabo la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.
Test
La prueba practicada este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramáticay psicotécnicos. Las personas opositoras que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.
Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.
Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- A juicio un empresario de Cáceres acusado de quedarse con 200.000 euros
- Los nuevos atardeceres de Cáceres
- Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres
- La fusión moderno-rural de cuatro estrellas que da vida a Cáceres
- Promueven alegaciones masivas en Cáceres contra la reforma de la avenida Virgen de la Montaña
- Susto en la avenida Hernán Cortés de Cáceres
- Cruce de acusaciones entre el exalcalde de Cáceres Luis Salaya y Rafa Mateos