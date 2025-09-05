Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Accidente en Cáceres: un motorista de 33 años resulta herido en el choque con un coche

El hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres

Calle Clara Campoamor en Cáceres

Calle Clara Campoamor en Cáceres / Maps

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un motorista de 33 años ha resultado herido con policontusiones en el choque con un coche ocurrido este viernes en Cáceres. Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 15.28 horas se ha recibido una llamada alertando de un accidente entre un coche y una moto en la calle Clara Campoamor de la capital cacereña.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), y una patrulla de la Policía Local.

El herido ha sido asistido en el lugar del accidente y después ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Universitario de Cáceres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents