Arroyo de la Luz reconoce a Teo Higuero y a Pablo Pajares con su más alta distinción

En esta ocasión las Medallas de Arroyo de la Luz de 2025 han sido otorgadas a:

Teo Higuero Pallero, teniente de la Guardia Civil, a título póstumo. En reconocimiento a su implicación y generosidad durante toda una vida dedicada al servicio, la ayuda y la protección de los ciudadanos, tanto en su vida profesional como en la personal.

Pablo Pajares Iglesia. En reconocimiento a su dedicación personal en el deporte arroyano, su voluntariado en diferentes actividades del municipio y por contribuir a mantener viva una de nuestras tradiciones arroyanas más arraigadas, como es nuestra salida de Gigantes y Cabezudos.