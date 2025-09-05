Los galardones se entregan el Día de Extremadura
Arroyo de la Luz reconoce a Teo Higuero y a Pablo Pajares con su más alta distinción
El mayor honor que puede recibir un arroyano corresponde este año al añorado teniente de la Guardia Civil y a un deportista y voluntario ejemplar
Arroyo de la Luz cada Día de Extremadura reconoce con su más preciada medalla a personas, colectivos o instituciones que han destacado por su trayectoria social, profesional, personal y vital dedicada siempre a favor de los demás, compromiso con el bienestar de la comunidad, de la cultura, de las tradiciones o de los deportes.
En esta ocasión las Medallas de Arroyo de la Luz de 2025 han sido otorgadas a:
Teo Higuero Pallero, teniente de la Guardia Civil, a título póstumo. En reconocimiento a su implicación y generosidad durante toda una vida dedicada al servicio, la ayuda y la protección de los ciudadanos, tanto en su vida profesional como en la personal.
Pablo Pajares Iglesia. En reconocimiento a su dedicación personal en el deporte arroyano, su voluntariado en diferentes actividades del municipio y por contribuir a mantener viva una de nuestras tradiciones arroyanas más arraigadas, como es nuestra salida de Gigantes y Cabezudos.
Las medallas serán entregadas el 8 de septiembre, en el transcurso de la gala del Día de Extremadura, que tendrá lugar en la plaza de la Constitución, a partir de las nueve de la noche. Allí se rendirá homenaje a la bandera durante el que la Coral Municipal La Luzena interpretará el Himno de Extremadura, junto con la banda de música municipal y las actuaciones de la Escuela Infantil Municipal ‘El Harriero’ y del Grupo Folclórico Municipal ‘El Harriero’.
