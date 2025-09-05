Cáceres abre su curso cultural con dos exposiciones en Belleartes

Cáceres abrió este jueves su curso cultural con dos exposiciones en la Sala Belleartes, que fueron inauguradas ante una gran afluencia de público.

Sala principal

En primer lugar, en la sala principal estuvo expuesta la muestra del fotógrafo Jorge Rey titulada 'Exposición del Festival Movietone', que es una obra retrospectiva sobre el ámbito musical del experimentado fotógrafo, que cuenta con una amplia trayectoria en trabajos periodísticos y documentales; aunque también ha trabajado la fotografía de moda y publicitaria.

Exposición de Jorge Rey. / E. P.

Amplia producción

Expone una amplia producción y bagajede una mirada que afina entre lo cotidiano y lo extraordinario, construyendo imágenes que nos hablan de un mundo vivo, en continuo movimiento, donde los personajes toman parte y participan de manera contundente, dinámica y vital en el mundo que habitan. La muestra recoge una amplia selección de trabajos relacionados con la música que el fotógrafo ha realizado durante años. Se puede visitar del 4 de septiembre al 14, en horario de 20.00 a 1.00 de jueves a sábados.

María Cambero

Y por otro lado, la artista María Cambero expuso su muestra 'Susurros de libertad'. Extremadura, como el resto de las comunidades de España ha sido testigo del nacimiento, crecimiento y asentamiento de la cultura y música electrónica en las últimas décadas. Cáceres lleva en el mapa mucho más tiempo que este género musical. Aún así, es innegable que las ciudades se someten a un cambio conforme a sus habitantes y los tiempos en los que viven. Se podrá visitar del jueves, 4 de septiembre, al domingo 28, en horario de 20.00 a 1.00 horas de jueves a sábados.

Exposición de María Cambero. / E. P.

Yiyo

La gran afluencia de público que registró la apertura del curso cultural sorprendió a Yiyo Nieto, gerente del local, que vio abarrotadas ambas salas y sorprendió con la música de un dj a los invitados.

